باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری نشست امنیتی در مونیخ، صد‌ها معترض به خیابان آمده و در اعتراض به سیاست‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و افزایش تنش‌ها در اوکراین، در مقابل مقرِ این نشست تظاهرات برگزارکردند.

طبق گزارش اسپوتنیک، معترضان در حالی که به افزایش تنش میان اوکراین و روسیه و فضای متشنج در کی‌یف اعتراض می‌کردند، پلاکارد‌هایی به دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «کشاندن کشور‌های ناتو به جنگ را متوقف کنید».

نشست امنیتی مونیخ از دیروز (جمعه) آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت (۱۸ تا ۲۰ فوریه) و طی آن مقام‌های غربی مدعی «احتمال حمله از سوی روسیه به اوکراین» هستند.

این اعتراض از سوی «ائتلاف برای اقدام علیه کنفرانس امنیتی ناتو» (the Alliance for Action Against NATO Security Conference) برنامه‌ریزی شده است.

چند روز پیش از آغاز این نشست امنیتی در مونیخ، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که روسیه سال جاری «به دلایل مختلفی» در نشست امنیتی مونیخ شرکت نخواهد کرد.

امروز (شنبه) در جریان این نشست، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، با بیان آن‌که تحریم‌ها علیه روسیه پس از تجاوز احتمالی این کشور به اوکراین بی‌اثر خواهد بود، خواستار ارائه چارچوب زمانی مشخص برای عضویت این کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شد.

البته پیش‌تر از این نشست با ادعای احتمال حمله از سوی روسیه در غیاب رئیس‌جمهور اوکراین، به زلسنکی هشدار داده شده بود که به مونیخ سفر نکند.

در حال حاضر روابط روسیه و اوکراین که پس از الحاق کریمه پرتنش بود، به اوج وخامت خود رسیده است و کشور‌های غربی نیز با ادعا‌های خود مبنی بر احتمال حمله از سوی روسیه، به بدتر شدن اوضاع کمک می‌کنند.

