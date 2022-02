چاپ مقاله دانشجوی یزدی در معتبرترین مجله بین المللی

باشگاه خبرنگاران جوان یزد - محمد علی ایرانمنش گفت: مقاله علمی استخراج شده از پایان‌نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد برای انجام پروژه‌های کاربردی و مرتبط با صنعت در یکی از معتبرترین مجلات انتشارات الزویر به چاپ رسید.

او گفت: این مقاله حاصل کار پژوهشی سمیرا شیرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی این دانشگاه است که با عنوان" Application of resin-TiO۲ nanoparticle hybrid coatings on travertine stones to investigate their durability under artificial aging tests" ارایه شد.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه یزد این مقاله اولین کار پژوهشی در ارتباط با حفاظت از سنگ نما‌های تراورتن مورد استفاده در استان یزد به شمار می‌رود و با راهنمایی دکتر محمدرضا مشرفی‌فر و دکتر مهدی ترابی کاوه از اعضای هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه یزد در نشریه Construction and Building Materials به چاپ رسید.

ایرانمنش گفت: در این مطالعه کارایی سه نوع پوشش حفاظتی بر پایه رزین صنعتی و نانو ذرات اکسید تیتانیوم، برای سنگ‌های تراورتن تحت آزمایش‌های مخرب هوازدگی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

او گفت: براساس نتایج این پژوهش نمونه‌های پوشش داده شده با رزین-آناتاز قابلیت زیادی در حفاظت از نمونه‌های سنگی تراورتن داشتند و همچنین استفاده از پوشش روی نمونه‌های تراورتن، سختی سطحی آن‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

معاون پژوهشی دانشگاه یزد گفت: سنگ تراورتن به دلیل سبکی و ظاهری که دارد، اغلب به‌عنوان سنگ‌های تزئینی در نمای ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

ایرانمنش گفت: تراورتن به دلیل تخلخل زیاد در مقابل عوامل محیطی مقاومت چندانی ندارد و استفاده از محصول پیشنهادی در این مطالعه باعث افزایش چشمگیر دوام تراورتن‌های مورد استفاده در نمای ساختمان‌ها می‌شود.

او گفت: سمیرا شیرزایی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد توانست در بهمن‌ماه سال جاری از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی دوام سنگ‌نما‌های حفاظت شده، با پوشش نانوذرات تحت راهنمایی دکترمشرفی فر و دکتر ترابی کاوه و مشاوره دکتر سید محمدعلی موسوی‌زاده از اعضای هیات علمی این دانشگاه دفاع کرده و مقاله مذکور را استخراج کند.

