مدیریت ۶ هزار تخت بستری در مشهد انجام شد

باشگاه خبرنگاران جوان مشهد - جواد ملکی گفت: برنامه مدیریت تخت‌های بیمارستانی با هدف واقعی‌سازی تخت‌های موجود در HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی) و تفکیک تخت‌های بستری از سایر تخت‌های سرپایی، پاراکلینیک، اتاق عمل و ترخیص در مشهد انجام شده است.



او گفت: با توجه به قرار گرفتن در موج ششم همه‌گیری کووید‏‏-۱۹، گزارش وضعیت تخت‌ها در بخش بستری به صورت آنلاین در دانشگاه نشان داده می‌شود که این امر می‌تواند در مدیریت توزیع بیماران در سطح بیمارستان و دانشگاه بسیار کمک کننده باشد.



مدیر اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حاصل تلاش‌های سه ماهه معاونت درمان این دانشگاه به همراه مسئولان فناوری اطلاعات سلامت، آمار و HIS بیمارستان‌ها، ایجاد یک بستر اطلاعاتی آنلاین از ساختار تخت‌ها و بیماران بستری در بخش‌های بستری است، به طوریکه اکنون امکان مدیریت تخت‌های بستری بر اساس داده‌های HIS امکان پذیر شده است.

