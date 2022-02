کدام مواد غذایی برای سلامت پوست مضر هستند؟

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصین تغذیه عادت های غذایی را برشمرده اند که باعث تشدید مشکلات پوستی می شوند و ۵ ماده برای پوست سالم را معرفی کردند. سخنان این متخصصین در Eat This, Not That! منتشر شده است.

به عقیده آن ها مواد غذایی که باعث التهاب در معده می شوند، می توانند ظاهر و سلامت پوست را به میزان قابل توجهی خراب کرده و باعث ایجاد جوش شوند. سیب زمینی سرخ کرده، مرغ سوخاری، شیرینی و نان سفید به عنوان نمونه این مواد غذایی هستند.

یک متخصص مواد غذایی گفت: کمبود پروبیوتیک ها و زیاده روی در مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات های تصفیه شده نیز تاثیر بدی بر ظاهر انسان دارد.

منبع: اسپوتنیک

انتهای پیام/