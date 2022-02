باشگاه خبرنگاران جوان - بلومبرگ امروز اعلام کرد که ۲۰۲۳ اولین سالی در دو دهه اخیر خواهد بود که سری اصلی Call of Duty به دلیل برآورده نشدن انتظارات به بازار‌های جهانی عرضه نمی‌شود.

به گزارش سایت digitaltrends؛شرکت Call of Duty پس از اینکه در سری‌ها آخر انتظارات را برآورده نکرد، انتشار بازی را متوقف می‌کند. این تصمیم به توافق اکتیویژن برای فروش خود به شرکت مایکروسافت مربوط نمی‌شود. گفته شده که اکتیویژن در حال کار بر روی پروژه‌های آینده است تا خلاء ناشی از کمبود Call of Duty را پر کند. یکی از این عناوین، بازی جدید Call of Duty است که انتظار می‌رود در پاییز منتشر شود و محتوای به روز رسانی‌های مداوم را دریافت کند.

همچنین یک عنوان رایگان در دست ساخت است که در سال آینده به کاربران عرضه می‌شود. طبق گزارش ها، توسعه دهنده Treyarch تمرکز خود را بر روی پروژه جدید گذاشته که از موفقیت Call of Duty: Warzone و فروش فوق‌العاده Call of Duty: Vanguard سرچشمه می‌گیرد.

در حالی که به نظر می‌رسد همه چیز رو به اتمام است، خرید شرکت مادر Call of Duty، Activision توسط مایکروسافت، می‌تواند برنامه‌های عنوان اصلی بعدی را پس از نهایی شدن قرار داد در تابستان سال آینده تغییر دهد. مایکروسافت قبلاً خاطرنشان کرده بود که این سری بر روی پلتفرم‌های غیر ایکس باکس خواهد بود.

