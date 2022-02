باشگاه خبرنگاران جوان - واتساپ یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن‌های پیام رسان در سراسر جهان است. پلتفرم متعلق به متا به ابزاری تبدیل شده است که روزانه میلیون‌ها نفر از آن استفاده می‌کنند. برای ایمن نگه داشتن این پلتفرم برای کاربرانش، واتساپ به طور منظم تعداد زیادی حساب کاربری را مسدود می‌کند. اکانت‌ها به دلایل مختلفی می‌توانند مسدود شوند و شایان ذکر است که اکانت واتساپ شما می‌تواند بدون اطلاع مسدود شود.

به گزارش gadgetsnow، در وب‌سایت رسمی واتساپ آمده است: "اگر فکر کنیم فعالیت حساب‌ها با شرایط خدمات ما در تناقض است، ممکن است حساب‌ها را مسدود کنیم. طبق شرایط خدمات واتستپ، ممکن است این حق را حفظ کنیم که شما را بدون اطلاع قبلی مسدود کنیم. " اگر از کاربران واتس اپ هستید، در اینجا به مواردی که ممکن است منجر به ممنوعیت ورود شما به این پلتفرم شود را آورده ایم.

استفاده از واتساپ برای ارسال ویروس یا بدافزار

اشتراک گذاری فایل‌های حاوی ویروس یا بدافزار توسط واتساپ اکیدا ممنوع است. ارسال چنین فایل‌های مخربی که می‌تواند به دستگاه‌های دیگر کاربران آسیب برساند. این موضوع می‌تواند شما را از واتساپ محروم کند.

اشتراک گذاری شماره تلفن یا ارسال پیام به شماره ناشناس

شماره تلفن‌ها را بدون رضایت به اشتراک نگذارید یا از داده‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی برای ارسال پیام به کاربران در واتساپ یا اضافه کردن آن‌ها به گروه‌ها استفاده نکنید. انجام این کار می‌تواند حساب شما را از پلتفرم واتساپ مسدود کند.

ایجاد یک حساب کاربری جعلی

ایجاد یک حساب کاربری جعلی یا جعل هویت شخص دیگری در واتساپ نیز می‌تواند شما را از این پلتفرم محروم کند. وقتی صحبت از واتساپ بیزینس به میان می‌آید، کلاهبرداران اغلب حساب‌های جعلی ایجاد می‌کنند تا کاربران را فریب دهند.

ارسال پیام‌های خودکار یا انبوه

با استفاده از واتساپ پیام انبوه، پیام خودکار یا شماره گیری خودکار ارسال نکنید. واتساپ از فناوری یادگیری ماشینی و گزارش‌های کاربران برای شناسایی و ممنوعیت حساب‌هایی که پیام‌های خودکار ناخواسته ارسال می‌کنند، استفاده می‌کند.

ایجاد حساب‌ها به روش‌های غیرمجاز یا خودکار

ایجاد حساب‌ها یا گروه‌ها به روش‌های غیرمجاز یا خودکار، یا استفاده از نسخه‌های تغییر یافته واتساپ نیز می‌تواند شما را مسدود کند. باید از ابزار‌های آنلاینی که به شما کمک می‌کنند تا چندین گروه را به راحتی ایجاد کنید، خودداری کنید.

ارسال پیام‌های ناخواسته

طبق آنچه در واتساپ آمده است، اگر مخاطبی از شما بخواهد که ارسال پیام به او را متوقف کنید، باید مخاطب را از لیست مخاطبین یا چت خود حذف کنید و از تماس مجدد با آن‌ها خودداری کنید. اگر کاربر دیگر شکایتی ارائه کند، حساب واتساپ شما ممکن است مسدود شود.

تلاش برای تغییر کد برنامه واتساپ

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند شما را از واتساپ خارج کند این است که سعی کنید با کد برنامه واتساپ بازی کنید یا آن را تغییر دهید.

استفاده از GB WhatsApp یا WhatsApp Plus

استفاده از برنامه‌های شخص ثالث مانند GB WhatsApp و WhatsApp Plus نیز ممکن است باعث محرومیت شما از واتساپ شود. همانطور که این شرکت در وب سایت خود می‌گوید، "WhatsApp Plus برنامه‌ای است که توسط WhatsApp توسعه داده نشده است همچنین توسط واتساپ مجاز نیست. توسعه دهندگان WhatsApp Plus هیچ ارتباطی با واتساپ ندارند و ما از WhatsApp Plus پشتیبانی نمی‌کنیم."

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/