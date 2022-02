دانستنی‌ های فناورانه؛

باشگاه خبرنگاران جوان - آیا پست‌های پیشنهادی فید اینستاگرام شما را اشغال می‌کنند؟ در این گزارش به برخی راهکار‌هایی می‌پردازیم که از این اتفاق جلوگیری می‌کنند.

به گزارش mashable، شما معمولاً می‌توانید یک پست پیشنهادی را در فید اینستاگرام خود تشخیص دهید، زیرا توسط حسابی پست شده که شما آن را دنبال نمی‌کنید. پست‌های پیشنهادی دلیلی در بالای پست را نشان می‌دهد که به شما می‌گوید چرا این پست در فید شما ظاهر شده است. اینستاگرام پست‌های پیشنهادی را از طریق پست‌هایی که دوست دارید و روی آن‌ها نظر می‌دهید، اکانت‌هایی که دنبال می‌کنید و نحوه تعامل شما با افراد دیگر تعیین می‌کند.

اگر پست‌های پیشنهادی را دوست ندارید دو گزینه دارید: می‌توانید پست‌های پیشنهادی را سفارشی کنید یا می‌توانید پست‌های پیشنهادی را به مدت ۳۰ روز به تعویق بیندازید. تا زمانی که اینستاگرام گزینه خاموش کردن پست‌های پیشنهادی را معرفی نکند، این بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید.

نحوه سفارشی سازی پست های پیشنهادی

۱.روی سه نقطه در گوشه سمت راست یک پست پیشنهادی ضربه بزنید‌

می‌توانید یک پست پیشنهادی را شناسایی کنید، زیرا برچسب "Suggested post" دارد یا توضیحی درباره دلیل قرار گرفتن آن در فید شما در بالای پست وجود دارد. نام کاربری که پست پیشنهادی را ارسال کرده و دکمه فالو نیز در کنار نام وجود دارد.

۲. روی «Not Interested» ضربه بزنید.



۳. گزینه «Don't suggest posts related to» را انتخاب کنید.



نحوه به تعویق انداختن پست های پیشنهادی

۱. روی سه نقطه در گوشه سمت راست بالای یک پست پیشنهادی ضربه بزنید.



۲. «Not Interested» را انتخاب کنید.



۳. روی «Snooze all suggested posts in feed for ۳۰ days» ضربه بزنید.



