باشگاه خبرنگاران جوان - اپل توانسته است با هر نسخه متوالی عمر باتری آیفون را بهبود بخشد؛ اما اگر باتری آیفون شما خیلی سریع تخلیه می‌شود اقداماتی وجود دارد که می‌توانید برای افزایش عمر باتری آیفون خود انجام دهید.

سلامتی باتری خود را بررسی کنید

اگر آیفون شما بیش از یک یا دو سال از عمر آن می‌گذرد، ممکن است باتری آنقدر قدیمی شده باشد که دیگر نتواند شارژ تمام روز را نگه دارد. در این صورت، میتوانید گوشی را توسط اپل سرویس کنید، که میتواند باتری شما را جایگزین کرده و آن را به حالت اولیه برگرداند.

برای بررسی سلامت باتری آیفون خود، Settings را راه اندازی کنید و سپس روی Battery ضربه بزنید. روی battery health ضربه بزنید. اگر چیزی غیر از حداکثر قابلیت عملکرد (و حداکثر ظرفیت کمتر از حدود ۸۵%) گزارش کند، ممکن است زمان تعویض باتری فرا رسیده باشد.

استفاده از برنامه‌های پر انرژی را متوقف کنید

برخی از برنامه‌ها بسیار تشنه انرژی هستند و استفاده مکرر از آن‌ها می‌تواند به سرعت باتری شما را خالی کند. برای اینکه ببینید کدام برنامه‌ها انرژی بیشتری مصرف میکنند، setting را راه اندازی کنید و سپس روی باتری ضربه بزنید. به لیست برنامه‌ها بروید و میتوانید ببینید کدامیک سریع‌تر باتری شما را خالی میکنند. برنامه‌های خود را آپدیت کنید لازم نیست به دلیل اینکه برنامه خاصی باتری زیادی استفاده می‌کند آن را لغو نصب کنید بلکه می‌توانید با آپدیت کردن مشکل آن را حل کنید.

میزان نور صفحه را کاهش دهید

یک صفحه نمایش پر نور می‌تواند باتری آیفون شما را سریع تخلیه کند، بنابراین استراتژی خوب این است که تا آنجایی که به چشمان شما آسیب نرساند نور صفحه را کم کنید. برای شروع، کنترل پنل را از سمت راست بالای صفحه پایین کشیده و نوار لغزنده Brightness را تغییر دهید. همچنین میتوانید توانایی آیفون برای تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش در پاسخ به نور محیط را غیرفعال کنید. برای انجام این کار، برنامه تنظیمات را راه اندازی کنید و روی Display & Brightness ضربه بزنید. سپس True Tone را خاموش کنید. روشن کردن حالت تاریک نیز می‌تواند عمر باتری را افزایش دهد.

خدمات موقعیت مکانی را غیرفعال کنید

خدمات مکان که به برنامه‌های شما اجازه میدهد بدانند کجا هستید تا بتوانند اطلاعات و ویژگی‌های خاص مکان را ارائه دهند می‌تواند باتری شما را به سرعت تخلیه کند. اگر به خدمات موقعیت مکانی نیاز ندارید، حداقل در برخی مواقع آن را خاموش کنید. برای کنترل این ویژگی، برنامه Settings را راه اندازی کنید و روی Privacy ضربه بزنید. روی Location Services ضربه بزنید و سپس با کشیدن دکمه این ویژگی را غیرفعال کنید.

حالت Do Not Disturb را روشن نگهدارید

میتوانید گوشی خود را در حالت Do Not Disturb قرار دهید، که اکثر اعلان‌ها را متوقف می‌کند؛ برای انجام این کار، انگشت خود را از بالای صفحه به پایین بکشید تا کنترل پنل را ببینید، سپس روی Focus ضربه بزنید و Do Not Disturb را انتخاب کنید.

