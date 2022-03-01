تحولات پنجمین روز جنگ در اوکراین همزمان با مذاکرات در گومل + فیلم

روسیه و اوکراین پنج روز پر زد و خورد را پشت سر گذاشته اند.

بحران جنگ تمام عیار میان دو کشور اوکراین و روسیه به پنجمین روز خود رسیده است و همزمان مذاکرات در گومل هم درحال برگزاری است.

 

 

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برچسب ها: بمباران هوایی ، ولادیمیر پوتین ، شلیک موشک ، جنگ جهانی
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