از سرعت ورزش کردن این مرد میشود برق تولید کرد + فیلم

یک شهروند در پارک به قدری با سرعت ورزش می‌کند که برخی کاربران فضای مجازی به شوخی گفته اند با آن می‌شود برق تولید کرد.

یک شهروند در پارک به قدری با سرعت ورزش می‌کند که برخی کاربران فضای مجازی به شوخی گفته اند با سرعت آن می‌شود برق تولید کرد.

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برچسب ها: ورزش ، ورزش سرعتی ، ورزش همگانی
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