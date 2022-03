اگر شما مبتلا به دیابت هستید و یا پیش دیابت دارید، کنترل سطح قند خون، مسئله‌ای مهم خواهد بود. در صورتی که شما بتوانید قند خون خود را کنترل کنید، بدین ترتیب خطر ابتلا به بیماری‌های کلیوی، قلبی و از دست دادن بینایی که ممکن است در اثر دیابت گرفتار آن شوید را کاهش خواهید داد.

خوشبختانه شما می‌توانید سطح قند خونتان را با چیز‌هایی مانند دارو، ورزش بدنی و خوردن مواد غذایی مناسب کنترل کنید.

ذکر این نکته مهم است که بدانید هیچ غذا و یا نوشیدنی وجود ندارد که بتواند به تنهایی و به خودی خود قند خون شما را پایین آورد. در عوض، در پیش گرفتن یک رژیم غذایی از یک سو و اجتناب از برخی غذا‌ها و نوشیدنی‌هایی که می‌توانند قند خون را بالا ببرند از سوی دیگر، به شما کمک می‌کند تا سطح قند خون خود را کنترل کنید.

امی گودسن (Amy Goodson)، متخصص تغذیه آمریکایی و نویسنده کتاب «کتاب راهنمای تغذیه ورزشی» در خصوص نوشیدنی‌هایی که می‌توانند قند خون شما را کنترل کنند، شیر گاو را پیشنهاد می‌کند.

او در این خصوص گفت: واقعیت آن است که با مصرف نوشابه، چای شیرین، نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر، نوشیدنی‌های با طعم قهوه، اسموتی‌های غیر خانگی (نوعی نوشیدنی مخلوط شده و گاهی شیرین‌شده که از میوه تازه درست شده) و موارد دیگر، بسیاری از مردم شیرینی فراوانی مصرف می‌کنند که می‌تواند منجر به بالا و پایین رفتن قند خونشان شود. حال در این موارد و زمانی که به دنبال ثابت نگه داشتن سطح قند خون هستیم، یک نوشیدنی که حاوی ترکیبی از کربوهیدرات و پروتئین باشد، در این موارد ضروری به نظر می‌رسد.

گودسن در ادامه گفت: پروتئین سرعت گوارش را کُند کرده و در نتیجه کمک می‌کند تا سریعتر احساس سیری بکنید. همچنان که شما را برای مدتی طولانی‌تر سیر نگه داشته، روند بالارفتن قند خونتان را نیز کُندتر می‌کند.

از سوی دیگر، آب منبع خوبی برای هیدراته نگه داشتن بدن (آب رسانی به بدن) است و بر روی سطح قند خون شما تاثیری نمی‌گذارد.

شیر گاو ترکیب مناسبی از پروتئین و کربوهیدرات است که نوشیدنی عالی برای کمک به افرادی که به دیابت و پیش دیابت مبتلا هستند، به شمار می‌رود و این افراد می‌توانند با نوشیدن آن، قند خونشان را کنترل کنند.

در پژوهشی که در مجله «پژوهش و بررسی دیابت و متابولیسم» (Diabetes/Metabolism Research and Reviews) منتشر شده است، نشان می‌دهد نوشیدن شیر نه تنها به کنترل قند خون کمک می‌کند؛ بلکه در ترشح انسولین در بدن که از دیگر موارد حیاتی در مدیریت دیابت است، موثر است.

امی گودسن گفت: با مصرف ۱۲ گرم کربوهیدرات و ۸ گرم پروتئین با کیفیت بالا در یک هر لیوان حاوی ۸ اونس (حدود ۲۲۶ گرم) شیر، می‌توان گرسنگی را رفع کرد و به بدن بدون افزایش قند خون آبرسانی کرد.

لازم به توضیح نیست که شیر ۱۳ ماده مغذی ضرروی از جمله کلسیم، ویتامین D، ویتامین‌های گروه B، آنتی اکسیدان سلنیوم و ... دارد.

منبع: پایگاه آمریکایی Eat This, Not That