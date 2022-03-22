لذت سافاری با استفاده از خودروی پرشی + فیلم

خودروهای پرشی می توانند وسایلی جذاب و هیجان انگیز در کویرها باشند.

برخی از گردشگرانی که به مناطق ساحلی و یا کویری سفر می کنند بخشی از تفریحات خود را به خودروها آفرود و پرشی اختصاص می دهند.

 

 

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برچسب ها: درگ جالب ، مسابقات رالی ، طبیعت گردی ، دوبی و امارات
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