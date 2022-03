کیا عرضه شاسی بلند EV ۹ در سال ۲۰۲۳ را تایید کرد

این یک SUV بزرگ به طول حدود ۵ متر خواهد بود که در یک نسخه مفهومی در نمایشگاه خودروی لس آنجلس ۲۰۲۱ پیش نمایش داده شده و در سال ۲۰۲۳ عرضه خواهد شد.

کیا در این خودرو امکان شارژ سریع را فراهم کرده است و می گوید که می‌توان ۱۰۰ کیلومتر برد را در ۶ دقیقه (با شارژر سریع DC پرقدرت) دوباره پر کرد. کیا همچنین گفته است کانسپت EV۹ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می تواند از ۱۰ تا ۸۰ درصد شارژ شود.

EV۹ چند ویژگی جدید را برای برند کیا به ارمغان می‌آورد، از جمله به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار OTA (Over the Air) و خدمات FoD (Feature on Demand) و همچنین فناوری رانندگی خودکار جدید AutoMode است.

شایان ذکر است که هیوندای در همان نمایشگاه از شاسی بلند مفهومی هیوندای Seven رونمایی کرد که پیش نمایش هیوندای Ioniq ۷ است که قرار است در سال ۲۰۲۴ به بازار عرضه شود.