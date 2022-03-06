شکار گورخر توسط شیر ماده + فیلم

شیر ماده در آفریقای جنوبی به گورخر حمله کرد.

یک شیر ماده در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی پس از کمین در بین علفزار و حمله ای غافلگیرانه، موفق به شکار گورخر شد.

 درفیلم زیر، شکار گورخر توسط شیر را مشاهده می‌کنید.

 

 

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برچسب ها: حیات وحش ، راز بقا ، محیط زیست
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