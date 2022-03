به روزرسانی‌ها رمزگذاری شده اند و پس از ۲۴ ساعت ناپدید می‌شوند. پلتفرم متا به کاربران اجازه می‌دهد تا وضعیت واتس آپ را با استوری فیسبوک و سایر برنامه‌ها به اشتراک بگذارند. این ویژگی هم در گوشی‌های هوشمند اندرویدی و هم برای کاربران آیفون واتس آپ در دسترس است. در اینجا راهنمای گام به گام برای اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی‌های وضعیت واتس آپ در فیسبوک و سایر برنامه‌ها آورده شده است:

نحوه اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی وضعیت واتسآپ در استوری‌های فیسبوک:

۱. واتس آپ را باز کنید و به Status بروید.

۲. در صورتی که قبلاً این کار را نکرده اید، یک به روز رسانی وضعیت ایجاد کنید.

۳. دو گزینه اشتراک‌گذاری را مشاهده خواهید کرد که بر اساس آن می‌خواهید یک به‌روزرسانی وضعیت جدید یا قدیمی را به اشتراک بگذارید.

۴. اگر می‌خواهید به‌روزرسانی وضعیت جدید را به اشتراک بگذارید، به وضعیت من بروید و روی Share to Facebook Story ضربه بزنید.

۵. ممکن است از شما خواسته شود که برنامه فیسبوک را مجاز یا باز کنید. روی آن کلیک کنید و به اپلیکیشن فیسبوک بروید.

۶. در اینجا، مخاطبی را که می‌خواهید با آن به اشتراک بگذارید انتخاب کنید، سپس روی Share Now ضربه بزنید.

۷. برای اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی وضعیت قدیمی، روی My Status در iPhone یا More by My status در اندروید ضربه بزنید.

۸. اکنون روی More و سپس Share to Facebook ضربه بزنید.

۹. اگر از شما خواسته شد، روی Allow یا Open ضربه بزنید تا برنامه فیسبوک باز شود و مخاطبی را که می‌خواهید با آن به اشتراک بگذارید انتخاب کنید.

۱۰. روی Share Now ضربه بزنید.

نحوه اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی وضعیت واتس آپ با سایر برنامه‌ها:

۱. واتس آپ را باز کنید و روی Status تب کنید.

۲. بر اساس اینکه بخواهید یک به‌روزرسانی وضعیت جدید یا قدیمی را به اشتراک بگذارید، دو گزینه اشتراک‌گذاری خواهید داشت.

۳. برای اشتراک‌گذاری به‌روزرسانی وضعیت جدید، به وضعیت من بروید و روی اشتراک‌گذاری ضربه بزنید

۴. اگر می‌خواهید یک به‌روزرسانی وضعیت قدیمی را به اشتراک بگذارید، به My Status در iPhone یا More by My status در اندروید بروید.

۵. سپس روی More در کنار به‌روزرسانی وضعیت مورد نظر ضربه بزنید و سپس روی اشتراک‌گذاری ضربه بزنید.

منبع: نبض فناوری