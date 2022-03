روش حل مسائل ریاضی در گوگل

به عنوان مثال درمرورگر موبایل خود اسم یک حیوان را به انگلیسی تایپ کنید. مثلا Tiger، سپس از قسمت پایین گزینه view in ۳d را انتخاب کنید تا گوگل یک مدل ۳ d از حیوان را به شما دهد، اما قسمت جالب‌تر ماجرا وقتی شروع می‌شود که گزینه view in your space را انتخاب کنید که باعث می‌شود دوربین گوشی اجازه داشته باشد مدل سه بعدی را نشان دهد. این تصاویر به حدی روی گوشی واقعی هستند که حس خواهید کرد یک ببر دراتاقتان است؛ البته قابلیت انتخاب حیوان‌های دیگری هم وجود دارد و سایر گزینه‌ها را هم می‌توانید امتحان کنید.

فرض کنید به صورت آنلاین به دنبال عملکرد باتری یک گوشی می‌گردید ومطالعه کامل نقد و بررسی هم از حوصله شما خارج است. می‌توانید از سه نقطه بالایی find in page را انتخاب کنید و کلمه باتری سرچ کنید، هر کجای متن که از کلمه باتری استفاده شده باشد برای شما مشخص می‌شود.

خواندن اعداد چندرقمی کاری نسبتاً سخت بوده و برای برخی از افراد اندکی زمان‌بر است، ولی گوگل راه حلی ارائه داده که به وسیله آن قادرید هر عددی را به‌سرعت بخوانید.

این قابلیت‌ها حتی برای افرادی که قصد دارند زبان جدیدی را یاد بگیرند نیز بسیار مفید خواهد بود .یکی دیگر از امکانات بسیار کاربردی و جذابی که در ویدئو معرفی شده، برای افرادی که پرمشغله هستند و وقت تایپ کردن متن‌های طولانی را ندارند کاربرد دارد. برای استفاده از این قابلیت می‌توانید از گوگل لنز کمک بگیرید. تنها کافیست از این قسمت گزینه Text را انتخاب کنید و سپس از کتاب یا متنی که می‌خواهید تایپ کنید عکس بگیرید، گوگل برای شما عکس را به متن تبدیل می‌کند.

گوگل لنز حتی می‌تواند در حل مسائل ریاضی نیز به شما کمک کند، کافیست در قسمت Home work از مسئله ریاضی عکس بگیرید تا گوگل مسئله را حل کند. این مورد نیز در ویدئو توضیح داده شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

