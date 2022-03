نقش مرکبات در علائم سرماخوردگی

دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز گفت: علاوه بر کاروتنوئیدها، فیتوکمیکال‌هایی همانند فلاونوئید‌ها و لیمونوئید‌ها نیز در مرکبات وجود دارد که به نظر می‌رسد دارای فعالیت‌های بیولوژیکی و مزایایی برای سلامتی باشد، از طرفی این گروه از میوه‌ها بدون چربی، سدیم و کلسترول است.

مهسا موذن گفت: البته محتویات مواد مغذی و فیتوکمیکال‌های موجود در مرکبات بسته به شرایط رشد، نوع میوه، میزان رسیدگی، شرایط نگهداری و فرآوری می‌تواند متفاوت باشد.

او گفت: ویتامین C یک ماده مغذی ضروری محلول در آب است که به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند، در متابولیسم آهن و تولید کلاژن نقش داشته و در فرآیند‌های مختلف آنزیمی و هورمونی دارای نقش است.

به گفته موذن، ویتامین C همچنین با تحریک گلبول‌های سفید در سیستم ایمنی نقش داشته و در برخی مطالعات نشان داده شده است که ویتامین C شدت و طول مدت علائم سرماخوردگی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین افزایش سریع میزان ویتامین C و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بدن را می‌توان با مصرف مقادیر معقول مرکبات به دست آورد.

او گفت: همچنین مرکبات حاوی کاروتنوئید‌های زیادی است و بسیاری از عملکرد‌ها و فواید سلامتی بدن، به مصرف کاروتنوئید‌ها نسبت داده شده است. برای مثال دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بوده، اثرات مثبتی بر سیستم ایمنی بدن دارد، باعث تشکیل استخوان می‌شود، سبب بهبود سلامتی چشم شده و می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد.

دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز گفت: یافته‌ها نشان می‌دهد که نارنگی می‌تواند مقدار قابل توجهی از نوعی کاروتنوئید (بتا-کریپتوزانتین) را فراهم کند که به نظر می‌رسد منبع بسیار خوبی از ویتامین A باشد.

او گفت: فیبر اصلی مرکبات «پکتین» است که یک فیبر محلول به حساب می‌آید. فیبر‌ها می‌توانند باعث پیشگیری از یبوست، احساس سیری، کاهش جذب کلسترول و اسید‌های صفراوی شده و علاوه بر این به نظر می‌رسد می‌توانند مصرف غذا را کاهش داده و خطر بیماری‌های مزمن را کاهش دهند.

موذن گفت: مرکبات می‌تواند یک منبع تکمیلی برای فولات رژیم غذایی نیز باشد. به طوری که فولات برای تولید DNA ضروری است و کمبود آن در افزایش غلظت «هموسیستئین» خون که خطر تصلب شرایین و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد، دخیل است.