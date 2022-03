دونوازی نوازندگان ایتالیایی در تالار وحدت

با مشارکت سفارت ایتالیا در ایران و بنیاد فرهنگی هنری رودکی، کنسرت دونوازی گروه دوئت پائولو فرسو با حضور پائولو فرسو و مارکوباردوسیکا، روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ساعت ۱۹ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

قرار است در این کنسرت قطعات My funny Valentine, Basin Street Blues، Hotel Universo (هتل یونیورسو)، Chat with Chet، The silence of your heart (سکوت قلب تو)، Palfium، Fresing، Everything happens to me (همه چیز برای من اتفاق می‌افته)، Jetrium، Catalina (کاتالینا)، Blue Room (اتاق آبی) و Abide with me (با من بمان) نواخته شوند.