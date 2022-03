مشکل این است که اغلب تعیین این که کدام غذا‌ها به طور بالقوه در افزایش وزن نقش دارند، دشوار است. پزشکان نشریه Eat This! Not That! (این را بخورید! آن را نه!) درباره غذا‌های رایجی که می‌توانند به طور مخفیانه چربی شکم را افزایش دهند، هشدار دادند.

آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که بیشتر انواع پنیر پرکالری و پرچرب هستند؛ بنابراین اگر می‌خواهید از شر شکم بزرگ خود خلاص شوید، فقط باید از پنیر‌ها به عنوان افزودنی به غذا استفاده کنید، نه به عنوان یک ماده غذایی اصلی.

معلوم شد که مصرف سوسیس نه تنها منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی، بلکه باعث افزایش وزن بدن نیز می‌شود. بسیاری از انواع سوسیس و کالباس سرشار از سدیم و چربی اشباع شده هستند که می‌توانند به افزایش سریع وزن کمک کنند.

بستنی یکی دیگر از مواد غذایی است که سرشار از قند و چربی اشباع شده بوده و خوردن آن آسان است و در نتیجه می‌تواند منجر به تجمع چربی در ناحیه شکم شود.

منبع: اسپوتنیک