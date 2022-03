نحوه تصحیح آدرس اشتباه در گوگل

حتی بیشتر شرکت‌هایی که به تحویل محصول متکی هستند، برای ادامه کسب‌وکار خود روی پلتفرم حساب می‌کنند. اما گاهی اوقات، اگر آدرسی اشتباه باشد یا به جای دیگری منتقل شده باشد، کاربران ممکن است در پلتفرم با مشکلاتی مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند بسیار دردسرساز باشد.

برای حل چنین مشکلاتی، گوگل به کاربران اجازه می‌دهد تا به صورت عمومی آدرس‌ها را در Maps اضافه یا ویرایش کنند. آدرس‌های پستی را اضافه کنید، محل تحویل بسته‌ها را مشخص کنید، یا مکان‌های پین شده را تنظیم کنید. سازمان‌ها یا دولت‌ها برای بهبود اطلاعات جغرافیایی یک منطقه در گوگل مپ، می‌توانند چندین آدرس را از طریق ابزار آپلود اطلاعات جغرافیایی اصلاح کنند. شایان ذکر است که این سازمان‌ها یا دولت‌ها باید شریک گوگل و الزامات محتوایی را برآورده کنند.

اگر با چنین سازمانی مرتبط نیستید، می‌توانید به عنوان پیشنهاد آن اصلاح را ارسال کنید تا در صورت تایید شدن در گوگل مپ تصحیح شود.

برای اینکه بدانید چگونه آدرس اشتباه را در گوگل مپ تصحیح کنید؛ این مراحل را دنبال کنید:

چگونه آدرس اشتباه را در گوگل مپ از طریق کامپیوتر برطرف کنیم:

۱. نقشه‌های گوگل را در یک مرورگر وب باز کنید.

۲. آدرسی را از نوار جستجو در گوشه سمت چپ بالای وب سایت جستجو کنید.

۳. در قسمت موقعیت مکانی در سمت چپ صفحه، با کلیک روی گزینه Suggest an edit به پایین بروید.

۴. شما قادر خواهید بود دو گزینه را مشاهده کنید. روی گزینه Change name or other details کلیک کنید.

۵. مورد نظر را در آدرس ویرایش کنید.

۶. روی ارسال کلیک کنید.

چگونه آدرس اشتباه را در نقشه‌های گوگل از طریق اپل آیفون یا گوشی هوشمند اندرویدی رفع کنیم:

۱. برنامه گوگل مپ را در گوشی هوشمند خود باز کنید.

۲. جستجو برای یک آدرس

۳. روی نام مکان ضربه بزنید و انگشت خود را به سمت بالا بکشید.

۴. روی Suggest an edit ضربه بزنید.

۵. از گزینه ها، روی تغییر نام یا سایر جزئیات ضربه بزنید.

۶. تغییرات مورد نظر را در آدرس محل انجام دهید.

۷. روی ارسال ضربه بزنید.

منبع: نبض فناوری