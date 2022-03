تلفن‌ها به قدری بخشی از زندگی روزمره ما شده‌اند که اگر ناگهان تلفن خود را پیدا نکنید، می‌تواند فوراً آسیب‌زا باشد، چه آن را در تاکسی رها کرده باشید، چه تصادفاً آن را از جیب خود بیرون بیاورید یا آن را در زیر خود گم کرده باشید. اگر گوشی اندرویدی دارید، می‌توانید از ویژگی Find My Device برای یافتن گوشی خود استفاده کنید.

به گزارش theverge، برنامه Find My Device به دو چیز بستگی دارد که فعال باشد: خود برنامه و خدمات مکان گوگل علاوه بر این، تلفن نیز باید روشن باشد و به یک حساب گوگل وارد شوید. ویژگی Find My Device به عنوان بخشی از سیستم عامل استاندارد Pixels و چندین گوشی اندرویدی دیگر ارائه می‌شود و معمولاً به طور پیش فرض روشن است. توجه داشته باشید که برخی از مدل‌های اندروید ممکن است برنامه متفاوتی ارائه دهند. برای مثال، گوشی‌های سامسونگ برنامه Find My Mobile مخصوص به خود را دارند.

نحوه فعال سازی برنامه

اگر می‌خواهید از Find My Device Google استفاده کنید، می‌توانید بررسی کنید که آیا بخشی از نسخه Android تلفن شما است یا خیر.

به Settings > Security بروید و Find My Device را پیدا کنید.

اگر برنامه در لیست است، اما خاموش است، روی آن ضربه بزنید و از یک کلید مخصوص برای روشن کردن آن استفاده کنید.

در مرحله بعد، می‌توانید بررسی کنید که آیا موقعیت مکانی فعال است یا خیر.

به تنظیمات گوشی خود بروید و مکان را پیدا کنید. دقیقاً زیر هدر می‌گوید روشن یا خاموش است.

اگر خاموش است، روی Location ضربه بزنید و آن را روشن کنید.

همچنین می‌توانید بررسی کنید که کدام برنامه‌ها به مکان شما دسترسی دارند و کدامیک اخیراً از اطلاعات مکان شما استفاده کرده اند.

تلفن خود را پیدا کنید

اکنون شما آماده اید. اگر نمی‌توانید تلفن خود را پیدا کنید، به سادگی به صفحه جستجوی Google بروید و «Find my device.» را تایپ کنید. لیستی از دستگاه‌هایی که در Google ثبت کرده اید را دریافت خواهید کرد. یکی را که می‌خواهید پیدا کنید انتخاب کنید.

شما به صفحه Find My Device هدایت می‌شوید، که نام تلفن شما، آخرین باری که پینگ گرفته شده است (و نام شبکه Wi-Fi که استفاده می‌کردید) و قدرت فعلی باتری را نشان می‌دهد. نقشه گوگل نشان می‌دهد که آخرین بار گوشی شما کجا بوده است.

هنگامی که دستگاه خود را پیدا کردید، سه گزینه در سمت چپ صفحه نمایش وجود دارد. انتخاب شما بستگی به این دارد که آیا احساس می‌کنید دستگاه در مکانی امن است یا خیر. شما می‌توانید:

از دستگاه بخواهید یک صدا (معمولاً آهنگ زنگ) را به مدت پنج دقیقه پخش کند تا بتوانید مکان آن را پیدا کنید.

دستگاه را قفل کنید و از حساب Google خود خارج شوید، تا زمانی که برای بازیابی آن می‌روید، داده‌هایتان ایمن باشد (مثلاً اگر آن را در تاکسی یا رستوران رها کرده باشید، توصیه می‌شود).

دستگاه را پاک کنید. این برای مواقعی است که به طور منطقی مطمئن هستید که به سرقت رفته است و قابل بازیابی نیست. پس از آن نمی‌توانید مکان دستگاه خود را پیدا کنید، اما محتوای شما دیگر روی آن نخواهد بود.

