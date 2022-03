آن یار که در خانه ما از او خبری نیست که نیست

الیس صبح بقریب

همان گونه که قدم برمی داشت زیر لب زمزمه می‌کرد مژگان خیسش را بهم می‌زد وآه می‌کشید مثل جوانی هایش، قصه این انتظارخیلی طولانی بود ولذت بخش، سپیده دم گرگ ومیش مهدیه مسجدمقدس صاحب الزمان همیشه قشنگ بود جمعه‌ها قشنگ تر.

کمی جلوتردو جوان به وی رسیدند وبا سلام بلند خود حاج مهدی را به خود آوردند، یکی از قشنگی‌های دعای ندبه‌های مهدیه حضور همین جوان‌ها بود واو به عشق دیدن این صحنه‌ها پنج شنبه شب‌ها را به هیچ کاری اختصاص نمی‌داد.

سرگذشت حاج مهدی حدیث دلِ سوخته خیلی از منتظران است، خیلی از آن‌هایی که جمعه برایشان روزی خاص است دعای ندبه رفتن و زمزمه‌های عاشقانه با یارغائبی که امید به آمدنش زیاد است.

مولودی خوش قدم برای تمام عالم

حضرت (م ح م د) حجت بن الحسن مهدی (علیه السلام) فرزند امام یازدهم شیعیان جهان است، او در سپیده جمعه ۱۵ شعبان المعظم سال ۲۵۵ هجری قمری در شهر سر من رای (سامرا) به دنیا آمد.

پدرش امام یازدهم شیعیان ومادرش دختری والا رتبه از نسل حواریون عیسی بود که درجریان اسارت توسط امام هادی پدر امام حسن عسکری و به امر الهی به عنوان کنیز آزاد شده وبه دین اسلام مشرف شد، اوکه ملیکا نام داشت درخانه امام عسکری صیقل یا صقیل یا طبق برخی روایات سوسن ویا نرجس نام نهاده شد وبعد از ازدواج با امام یازدهم شیعیان مادر آخرین ذخیره الهی شد.

فقهایی که سال‌های عمرشان را برای شناخت مهدی صرف کردند

برای شناخت بیشتر از امام عصر سری به کتب مرجع دینی می‌زنم به کتاب‌های قدیمی ودر میان دسترنج فقهایی که بعضا سال‌های عمرشان را به دنبال شناخت امام منتظروشناساندن آن به مردم هر دوره‌ای سپری کردند نام کسانی شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه مجلسی ودیگران با کتاب هایی، چون الغیبه (شیخ طوسی) الغیبه (نعمانی) کمال الدین وتمام النعمه (شیخ صدوق) نجم الثاقب (طبرسی) الملاحم و الفتن (ابن کثیر) بحار الانوار (مجلسی) ودیگردانشمندان منتظر شیعه را می‌بینم و حتی درمیان بزرگان اهل تسنن نیزتایید برحضور وبروز دوران طلایی حکومت اسلامی به دست حضرت حجت بن الحسن وجود دارد.

بر اساس منابع شیعه، حکومت عباسی در دوره امامت امام حسن عسکری (ع) درصدد یافتن فرزند وی به‌عنوان مهدی و جانشین پدر بود و از این رو تولد امام زمان مخفی نگه داشته شد وجزتعدادی یاران خاص کسی او را ندید.

از این جهت پس از شهادت امام عسکری (ع)، بسیاری از شیعیان دچار تردید شدند و فرقه‌هایی در جامعه شیعه پدید آمد و گروهی از شیعیان، از جعفر کذاب، عموی امام زمان، پیروی کردند. در این شرایط توقیعات امام زمان که عموماً خطاب به شیعیان نوشته می‌شد و توسط نائبان خاص به اطلاع مردم می‌رسید، موجب تثبیت دوباره تشیع شد؛ تا جایی که در قرن چهارم هجری از میان فرقه‌هایی که پس از امام یازدهم از شیعه منشعب شده بودند، تنها شیعه دوازده‌امامی باقی مانده بود.

عیسی مسیح همراه با مهدی مسلمین برمی گردد

امام زمان پس ازشهادت پدرش، در غیبت صغری به سر برد و در این مدت به واسطه چهار نائب خاص با شیعیان ارتباط داشت. با آغاز غیبت کبری در سال ۳۲۹ق، ارتباط مردم با امام زمان (عج) از راه نائبان خاص نیز پایان یافت.

در اعتقاد شیعیان، مهدی (عج) زنده است تا زمانی که به همراه حضرت عیسی (ع) ظهور کند. علمای شیعه درباره دلایل و جزئیات عمر طولانی امام زمان، تبیین‌هایی ارائه کرده‌اند.

به اعتقاد شیعیان، امام دوازدهم حضرت مهدی در آخرالزمان ظهور می‌کند و به همراه یارانش حکومتی جهانی برپا می‌سازد و دنیا را که پر از ظلم و ستم شده است، آکنده از عدل و داد می‌نماید. در روایات اسلامی، توصیه مسلمانان به انتظار فرج مورد تأکید فراوان قرار گرفته و شیعیان این روایات را به‌معنای انتظار ظهور امام زمان می‌دانند.

تفاسیر شیعه با اتکا به روایات معصومان، پاره‌ای از آیات قرآن کریم را اشاره به امام زمان دانسته‌اند. روایات بسیاری از ائمه درباره امام زمان، زندگی و غیبت و حکومت او نقل شده و کتاب‌های حدیثی فراوانی با هدف نقل این روایات نوشته شده است. علاوه بر کتب حدیثی، آثار تألیفی و تحلیلی بسیاری نیز درباره امام زمان نگاشته شده است.

اهل سنت با استناد به منابع روایی خود، شخصی با نام مهدی را منجی آخرالزمان می‌دانند و او را از نسل پیامبر (ص) تلقی می‌کنند، اما با این حال بسیاری از آن‌ها معتقدند که او در آخرالزمان متولد خواهد شد. در این میان برخی از علمای اهل سنت همچون سبط بن جوزی و ابن‌طلحه شافعی، همانند شیعیان معتقدند که مهدی موعود همان فرزند امام حسن عسکری است.

بارقه‌های امید در همه دوران در قضیه ظهور وحکومت اسلامی امام دوازدهم شیعیان، باعث بروز اتفاقات قشنگی شده است که نقطه عطف زندگی بشردر قرون اخیر شده است.

بنای مساجد وتکایا بنام امام دوازدهم، برگزاری جلسات سخنرانی ووعظ در خصوص نحوه زندگی در دوران غیبت، تزکیه نفس وتبلیغ برای زندگی مهدوی همه وهمه بخشی از اقدامات امیدوارانه شیعیان در دوران غیبت آن امام منتظر است.

قدرت وثروت سپاه کفر هزینه حذف نام مهدی می شود

درمقابل جبهه دشمن که مرگ خود را به دست تفکر شیعه می‌بیند از همان دوران بنی عباس شروع کرد و در تمام سال‌های بعد از شهادت امام حسن عسکری از تمام قدرت و ثروت‌های شیطانی خود برای نابودی تفکر مهدویت و درادامه حتی حذف نام مهدی از جامعه جهانی تلاش کرد.

اما درتمام منابعی که از اهل بیت به ما رسیده است علت ذخیره ماندن امام دوازدهم، بلوغ عقلی نسل بشر برای پذیرش نماینده وخلیفه الله در روی کره خاکی است و متاسفانه در شرایط زندگی هیچ یک از اوصیا الهی این بلوغ وجود نداشت واینک نسل بشر درآستانه تحولی بزرگ است چرا که سالهاست که جرقه‌هایی از بلوغ در نسل بشردر میان ادیان غیراسلام حتی دیده می‌شود.

برای درک مفهوم انتظار ودرک حالت تشنگی منتظر بودن به چند مصاحبه مردمی نیاز دارم.

در دورهمی‌ها بیشتر همدیگررا تشویق به شناخت مهدی کنیم

اولین کسی که می‌توانم موضوع را با وی مطرح کنم مهندس جوانی است که حرف‌های جالبی درباره انتظار فرج و علت غیبت طولانی امام دوازدهم می‌گوید.

مهندس شهری اعتقاد دارد در شرایط فعلی دعا برای فرج و البته زنده نگه داشتن امید به فرج در دل مردم از مهم‌ترین وظایف ما به عنوان شیعه اثنی عشری است.

از او می‌پرسم در شرایط امروز جامعه به صورت مصداقی بگویید چه باید کرد؟ می‌گوید در دورهمی‌ها به ویژه حالا که نزدیک عید هستیم بجای آیه یاس خواندن وغر زدن برای شرایط موجود جامعه یکدیگر را به امور نیک توصیه کرده وامید بدهیم و نشانه‌های ظهور حضرت حجت را برای هم بازگو کرده از مناقب اهل بیت بگوییم وکمک کنیم برای حفظ ایمان مردم در شرایط فعلی.‌

می‌گویم شما به عنوان یک مهندس چه کمکی می‌توانی بکنی به این مساله می‌گوید: همین که من کارم را به احسن وجه انجام داده وخدا را ناظر خودم بدانم کمک بسیار بزرگی است، اما شخصا بعضا برخی خانواده‌های فقیر که بعضا زن جوان داشته وبدون سرپرست احتمال سقوط شان به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد کمک می‌کنم تا شغل پیدا کنند واز این رهگذرکانون خانواده حفظ شود.

شخصیت جالبی است، می‌پرسم فکر میکنی در این همه سال مانع قیام وظهور حضرت حجت چه بوده است؟ می‌گوید: برهنگی فرهنگی باعث دور شدن از تفکرقیام حضرت حجت شده است، اینکه هنوز در بسیاری مسائل فرهنگی ما دچارکمبود‌هایی هستیم نشان از ضعف دارد، باید روی فرهنگ اصیل ایرانی مسلمان بودن خودمان کار کنیم وبا بازگشت به سبک زندگی اسلامی کمک کنیم تا موانع کمتر شوند.

گفتگوی جالبی بود، نفربعدی که با وی حرف می‌زنم خانم جوانی است شغل آزاد دارد درباره امام مهدی می‌گوید: اینکه ایشان ۱۱۸۰ سال در دوره غیبت است، ولی زنده است ومانند ما زندگی می‌کند برایم باورش سخت است.

وی مقید است و نمازخوان واهل روزه وعبادت است، اما می‌گوید: در مدارس و دانشگاه زیاد برای ما مسئله انتظار واقعی را باز نکردند وما دائما یک اسطوره بنام مهدی در ذهن مان بود چیزی شبیه سوپرمن در فیلم‌ها و آن را دور از تصور خودمان حس می‌کردیم.

خانم محمدی، اما می‌گوید: خیلی دلم می‌خواهد دوران حکومت امام عصر را درک کنم، چون شنیده ام در آن زمان عقل مردم کامل می‌شود وهیچ فقیر و بیماری وجود ندارد و عدالت واقعی در آن زمان اجرا می‌شود.

حرف اوحرف دل افراد زیادی است، خیلی جوان‌ها اگر قشنگی‌های زندگی درسایه امام عصرحضرت حجت بن الحسن را درک می‌کردند هیچ گاه به سمت الگو‌های کاذب ومستهجنی که امروزه محبوب قلوب جوانان والگوی اشتباهی زندگی آنان شده، نمی‌رفتند.

درحین برگشت به خانه همراه با خانم خانه داری هستم تا نام امام زمان را می‌برم مهسا دخترک خردسال او که تازه پیش دبستانی می‌رود، جمله قشنگی که در مهد قرآنی به او آموزش داده اند، می‌گوید: خانم اجازه، ما باید خدا را شکر کنیم که برای ما آقا امام زمان را آفرید ودعا کنیم همیشه سالم باشند و بعد با دستانش برای آسمان بوسه می‌فرستد!

مادرش زن تحصیل کرده‌ای است که به سبب شرایط سخت زندگی اش مجبوربه استعفا از شغل وماندن در خانه شده است.

اعتقاد دارد الگو‌های اشتباهی در زندگی جوانان امروز شکل گرفته ومثال می‌زند زندگی خواننده‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی را ومی گوید: آنقدر سال‌ها کار نکردیم تا این جفنگیات الگوی زندگی بچه‌های ما شده است.

هزینه‌هایی که صرف الگو‌های اشتباه می‌شود‌

می‌گوید: نمی‌دانم این همه پول از کجامی آید که خرج کنسرت فلان خواننده تتو کرده واحمق درکشورترکیه می‌شود، همه کشور در قرنطینه کرونا هستند به جز مسافران ترکیه!

خانم احمدی اعتقاد دارد تا متولیان فرهنگی دلسوز مردم نبوده وتا از اسلام جز پوسته‌ای باقی نمانده باشد تلاش‌های ما بی فایده است.

ازشکل گیری اتفاقاتی که هرازچندگاهی توسط برخی جوانتر‌ها انجام می‌شود یاد می‌کند وگفت:کار دست مردم باشد جواب می‌دهد مثلا همین برنامه سه شنبه‌های مهدوی و چهارشنبه‌های امام رضایی واقعا کارقشنگی است که سعی شده بین امام عصرو مردمی که گرفتار مسائل زندگی شده واز اصل زندگی یعنی امام خودشان غافل شده اند، آشتی برقرار کند.

با افراد زیادی صحبت کرده ام و درمیان نوشته‌های زیاد متحیرم، تفکر مهدوی به نرمی در حال رسوخ در میان جامعه است، اما قطعا این تفکر با عملکرد اداری به جایی نمی‌رسد وباید مردم را پای کارآورد همان مردمی که در دفاع مقدس پای کار بودند وازکودک تا پیرمردشان درخط مقدم وزن و دخترشان پشت خط جهادی کار کردند، همان مردمی که در زلزله پای کار آمدند و امروز نیز در اشاعه فرهنگ ناب و ساده زندگی به سبک اسلامی که بخشی از آن زندگی مهدوی است درحال کار هستند.

سینمای هالیوود چشم جهان بین شیطان!

اما آن سوی خاکریز دشمن در سال‌های اخیر و درزمانی که سینما به عنوان جادوی هفتم راهی خانه وخلوت‌های جامعه جهانی شد، با ساخت فیلم‌های متعدد کمر به نابودی تفکر انتظار و اسلام ناب محمدی با ایجاد چهره‌های منفور وزشت به نمایندگی از اسلام وتفکر مهدویت کرده که از این الگوی انسان کامل چهره منفی ساخته تا مبادا مردم جهان جذب این بحث شوند البته تمام فیلم‌ها با زیرکی خاص ساخته شده است که نکته مهم تبلیغ درهمین زیرکانه بودن این نوع فیلم سازی است.



ساخت فیلم هایی، چون

After earth / Dawn of the Planet of the Apes / silent hils / XMen Days of Future Past /Silent hils / Captain America/ The Lego Batman / The Hunger games / Darkest hours / The Dark Knight Rises / Cowboys vs aliens /Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows / Battle of los angeles / Day of the triffids / Men in Black / WAR OF THE WORLDS / THE WATCH/ CABIN IN THE WOOD / Edge of Tomorrow / Serenity / Donnie Darko

تنها بخشی از این فیلم‌های ضد مهدوی هالیوود هستند.

فیلم‌هایی که به صورت زیرپوستی درحال اشاعه دادن ضدقهرمان بودن امام زمان ومهدی مسلمین والبته قهرمان نشان دادن ایادی شیطان هستند وآنقدر قدرت جذب دارند که اگر ازجوانی که عاشق فیلم است بپرسی به نظرت قهرمان مسلمان می‌تواند با بت من یا مرد عنکبوتی مبارزه کند قطعا می‌گوید نه، آن هم بدون شناخت بدون آنکه کسی سال‌ها تلاش کرده باشد که این تفکرات دروغ را از ذهن بینندگان سینمای شیطانی هالیوود پاک کند.

به طور مثال آنچه در تعدادی از این فیلم‌های سینمایی می‌گذرد را ببینیم.

فیلم سینمایی " تبدیل شوندگان ۲ انتقام فالن یا انتقام شکست خوردگان" یکی از قدرتمندترین فیلم‌های ساخت آمریکا هالیوود بر علیه امام زمان است که به شکل بی رحمانه‌ای به تخریب و سیاه نمایی علیه حضرت مهدی (عج) و روز ظهور ایشان پرداخته است. این فیلم محصول سال ۲۰۰۹ و به کارگردانی مایکل بی (Micheal Bay) است. جلوه‌های ویژه‌ای که در این فیلم به کار رفته در تاریخ فیلمسازی آمریکا سابقه نداشته بطوریکه به گفته شرکت Industrial Light & Magic، بازآفرینی مراحل مختلف ساخت فیلم Transformers ۲ روی یک کامپیوتر خانگی ۱۶ هزار سال به طول می‌انجامد!

داستان این فیلم درباره بازگشت و قیام یک سری از ربات‌های شیطانی به زمین است که بیشتر در آمریکا و اردن و در اهرام ثلاثه مصر می‌گذرد. در این فیلم ما شاهد آن هستیم که یک سری از ربات‌های خبیث که در گذشته‌های دور شکست خورده اند؛ قصد خونخواهی و انتقام از زمینیان را دارند و مشغول آماده کردن خود برای این کار می‌شوند و مکررا اعلان می‌کنند که "زمان ورود رهبر ما فرا رسیده"، " او دوباره قیام خواهد کرد! "

شبیه سازی وقایع ظهور به نفع شیاطین سینمادار

دراین فیلم نکته بسیار مهم آن است که مردم کشور‌های مختلف جهان، پیام و سخنان صباح النور را بدون استفاده از تجهیزاتی همچون رادیو و تلویزیون می‌شنوند و نکته مهمتر آن است که مردمان کشور‌های مختلف جهان؛ سخنان صباح نور را به زبان مادری خویش می‌شنوند!

ودر مفاهیم شیعه نیز گفته شده است در زمان ظهور حضرت حجت تمام مردم دنیا سخنان او را به زبان مادری خویش خواهند شنید!

به همین راحتی با درآمدهای میلیاردی سینمای هالیوود روز به روز بزرگ تر می شود و ذهن مهدی دوست جوان شیعه ما نیز در میان اباطیل ساخته این سینمای شیطانی درگیر متوهمات ضد انسانی و ضد اسلامی عده ای کارگردان لائیک شده است و به این راحتی نمی توان ذهنیت وی را که مملو از عشق سوپرمن های بادکنکی و مردان عنکبوتی غیرواقعی شده است، پاک کرد.

با حجت الاسلام عرب پور رئیس بنیاد مهدی موعود شعبه کرمان در حاشیه نشست سبک زندگی مهدوی به گفتگو می‌نشینم که به صورت سوال وجواب بیان می‌کنم.

به عنوان رئیس یک مرکز تخصصی بنام مهدویت بگویید چرا بعد از این همه سوال از انقلاب تازه به فکر برگزاری جشنواره‌های مهدوی افتاده اید؟ دیرنیست؟ اینکه باید حضرت بعد از این همه سال مورد قبول و شناخت کامل شیعیان خودش قرار می‌گرفت ولی این گونه نیست را قبول دارم، اما راه حل باید ارائه دهیم. گاهی موضوع باطلی با حق قاتی می‌شود جریان این است که اگرباطل را شما تبلیغ نکنید باطل به سبب ذات خودش جلو می‌رود، اما روی حق باید خیلی کار کنید تا دیده شود، فرض بر این خواننده رپ یا پاپ را به شکلی بزرگ می‌کنند که جوان ما امام زمان را اندازه این خواننده هم نمی‌شناسد چه باید کرد؟

وقتی شما در جریان حضرت آدم وخروجش از بهشت توسط فریب ابلیس به عنوان نماینده باطل دقت کنید می‌بینید به حدی او در باطل خودش خوب کار کرد که تلاش ۱۲۴ هزار پیامبر هم نتوانست آدم را به بهشت برگرداند.

ما در بنیاد مهدویت آماده ایم اتاق فکر تشکیل داده وکار کنیم ما به تنهایی متولی این موضوع نیستیم و دستگاه‌های متولی فرهنگ زیادی در این حوزه کار می‌کنند.

بنیاد مهدویت با بودجه بسیار ناچیزکار می‌کند

ما تلاش مان همین است که نام امام عصر را در خانه شیعیان او بیشتر منتشر کنیم با برگزاری جشنواره، همین که ۱۱۳۲ نفر برای جشنواره ارثال اثر داشته باشند، خواهش می‌کنیم واقعا کمک کنید شورای سیاست گذاری فعالیت‌های مهدوی استان کرمان با ریاست امام جمعه کرمان می‌تواند محلی برای ارائه راه حل‌ها باشد ایده باید وجود داشته باشد تا براساس آن ایده وسیاست گذاری انجام شود.

موثر بودن این اتفاقات را در چه سطحی می‌دانید؟ در سطح استان شاید روز جمعه بیش از هزار دعای ندبه هم خوانده شود، اما آیا دعای ندبه تاثیر گذار است؟ این باید ارزیابی شده و تصمیم‌های قوی بگیریم همین دعا‌های ندبه می‌تواند سنگری برای کار باشد، در اصل باید کاری کرد که بعد از خدا وپیامبر امام زمان نفر سومی باشد که در زندگی ما به عنوان شیعه مطرح باشد که متاسفانه شاید جذابیت برخی خواننده‌ها از این مقوله بیشتر است واین جای تاسف زیادی دارد.

ساختار‌ها و سلسله مراتب کاری و زوائد اضافی که سال‌ها ساخته شده است مانع کار نیست؟ نمی‌خواهم از بنیاد دفاع کنم، اما باید گزارش از کار‌های بنیاد بگیرید کار‌های خوبی داشتیم از چاپ کتاب تا توزیع در ادارات وبین مردم و دانشگاه‌ها و برگزاری جلسات ونشست‌های مختلف، اما متاسفانه بنیاد مهدویت ما بودجه خاصی ندارد در تمام یک سالی که بنده در بنیاد کارمی کنم ۳ میلیون تومان کل واریزی به حساب بنده بوده است.

آیا صرفا چاپ کتاب کافی است؟ کف جامعه ازامام عصر چقدر شناخت مصداقی دارد؟ در شرایط فعلی باید مذهبی هایمان را حفظ کنیم و روی بقیه اقشارکار کنیم ما متاسفانه شاهد ریزش در بین برخی گروه‌های مذهبی هستیم که نگران کننده است، جوان دانشجوی ما در دانشگاه برایش شبهه درخصوص امام عصر ایجاد می‌شود و کل ایمان وی در خطر است وکسی پاسخگوی این شبهه او نیست این‌ها نگران کننده است.

در مقابل طوفان‌ها اگر سیل بند‌ها نبود همه چیز را با خود می‌برد، نباید این گونه قضاوت کنیم که هیچ کاری نشده بله بنده با این حرف که کم کاری‌هایی شده در این بخش‌ها موافقم، اما نمی‌توان اصل موضوع واینک اصلا کار انجام نشده را از بین برد ما باید گونه‌ای عمل کنیم در خانواده وجامعه خودمان امام زمان حرف اول باشد، اما نیست!

چه کسی مقصر است وچه کسی کار نکرده؟ همه ما مقصر هستیم کارهم زیاد شده است، اما کافی نبوده، شبهاتی که در فضای مجازی درباره امام مهدی ایجاد می‌شود اگردر برابرشان پاتک نباشد که همه چیز از بین می‌رود، درنتیجه همه دارند کار می‌کنند، اما مشکل اینجاست که منسجم نیست وما همچنان عقب هستیم.

رئیس بنیاد مهدی موعود کرمان می‌گوید: کار برای خدا سخت است، مشکلات دارد، درنهاد‌های فرهنگی بودجه زیادی اختصاص داده نمی‌شود در نتیجه ما نیز براساس بودجه هایمان کار می‌کنیم، اما نمی‌توان به اصل قضیه ایراد گرفت و کل کار بنیاد راکنار گذاشت.

مشکل فیلتر‌هایی است که درجامعه سد راه اجرای کار‌ها شده است، نظر شما چیست؟ ببینید شما هم به عنوان خبرنگار محدودیت‌هایی دارید درست است؟ اما آیا می‌توانید کل گزارش با موضوع مهدویت را کنار بگذارید به این سبب که ممکن است در فیلتر سردبیران برخی از قسمت‌ها به مذاق برخی افراد خوش نیاید؟ خیر؛ چه شما وبنده و دیگرانی که در حوزه فرهنگی کار می‌کنیم وظیفه مان انداختن تیر است حالا چه با تفنگ ژسه باشد ویا کلانش شما باید نیت کار را درست کنید بقیه اش را بسپارید به خداوند تا امور را اصلاح کند.

کار روی اقشاری در دیگر ادیان شدنی است؟ امروزه درتعاملاتی که دربین جوانان مسلط بر برخی زبان‌ها بوجود آمده مردم جهان تشنه شنیدن از منجی هستند نظر شما درباره این گونه کار‌ها چیست؟ ببینید بنده اعتقاد دارم همان گونه که در دین توصیه شده ابتدا باید به تربیت اهل خانه همت گمارد، در حوزه فرهنگی اول باید داخل خانه را درست کرد وبعد به بیرون از خانه پرداخت در نتیجه اولویت ما باید رفع شبهات ونیاز‌های جوانان کشور خودمان در خصوص امام عصر باشد در ادامه به دیگر مناطق دنیا توجه شود.

این تشنگی جهانی نسبت به منجی وجود دارد، ولی شما آدم‌های فریب کار و قطاع الطریق فرهنگی سر راه دارید این تشنگی را با آب گل آلود سیر می‌کند ونمی گذارد شما آب تمیز به وی بدهید، داعش در اروپا فکر می‌کنید چگونه جذب نیرو داشت؟ این‌ها تشنگانی بودند که دنبال اسلام بودند، اما داعش از اسلام تعریف ساختگی و جذاب ظاهری تعریف کرده بودند، ولی حقیقت وجودی خود و ذات خودشان را در جریان کشتار ۱۷۰۰ تن ازدانشجویان دانشگاه عراق نشان دادند واین را به عنوان اسلام نشان دادند ومردم دنیا را منزجر کردند، امروزه نیز گفته‌های دین اسلام درخصوص مهدی و اینکه او منجی عالم است را با عنوان بازگشت مسیح به عنوان منجی تبلیغ می‌کنند وتمام تلاششان پوشاندن نام امام زمان ماست.

همه ما دلمان می‌سوزد این اعتقادات صاف را به خورد جوان هایمان ندادیم، اینقدر جزیره‌ای عمل می‌کنیم در برخی مسائل که نتیجه خوبی در نهایت بدست نمی‌آید، من می‌خواهم به اسم بنیاد فلانی به اسم ارشاد و دیگری بنام موسسه فلان تمام شود درحالی که باید اصل هدف همه ما انجام صحیح وتاثیرگذار کار باشد.

ذهنم پر شده از نام مولایم ، امام عصر و زمانم که نمی دانم اکنون کجاست و در چه شرایط برای جهان تدبیر می کند، ترجیح می‌دهم چند روز فقط فکر کنم روی موضوع؛ چقدر من خبرنگار تلاش کرده ام کارم مورد رضایت امام واولی الامری که خداوند اطاعتش را واجب کرده باشد؟ کمی فکر کنیم؟ ما کجای تبلیغ برای امام زمان ایستاده ایم تک تک مایی که نام مان شیعه دوازده امامی است، چرا نگران نیستیم از نبودن امام و ذخیره الهی؟

خوشبختانه طی سال‌های اخیرزمزمه‌ها گفته‌ها و شنیده‌ها درباره مهدویت و دشمنی دشمنان قسم خورده حق و حقیقت با نام امام عصر، بیشتر شده است واقدامات آتش به اختیار‌هایی که رهبری فرمان دادند باعث شده است که نام ایشان بیشتر بر سر زبان‌ها آورده شده و حتی قرائت دعا برای فرج ایشان که توصیه اهل بیت است ، بیشتر انجام شود.

شب نیمه شعبان است و باز این سوال تکراری ذهنم را آرام نمی گذرد، تو برای امام زمانت چه کرده ای؟

و می دانم پاسخش در ضمیر ناخودآگاه من این است، در تخصص و حرفه ات تلاش کن حق وحقیقت را دنبال کنی، اشاعه نام مهدی به عنوان اولی الامر زنده در جهان امروز شاید وظیفه مهم من باشد.

نیمه شعبان عید بزرگی برای تمام جهان است چرا که همه انسان‌ها در عمق وجودشان در نهاد پاک شان دنبال منجی برای عالم می‌گردند، اما عده‌ای دشمن قسم خورده روی نام مبارک منجی واقعی را پوشانده اند و وظیفه تک تک ماست که از این امر غبار روبی کنیم.

گزارش مرضیه السادات حسینی راد