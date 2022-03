بسیاری از ما در حال دست و پنجه نرم کردن با ترس‌ها و پرسش‌های بی‌جواب درباره عفونت با ویروس کرونا و سایر عفونت‌ها هستیم؛ ویروسی‌هایی که شناخت زیادی نسبت به آن نداریم؛ به طورکلی انتقال از زمستان به تابستان دشوار است؛ برای جلوگیری از بیمار شدن، توصیه می‌شود برخی از تقویت‌کننده‌های ایمنی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید تا به شما در سازگاری سالم با تغییرات آب و هوا کمک کند.

محققان تاکید می‌کنند، هنگامی که یک رژیم غذایی متعادل با غذا‌هایی از همه گروه‌های موجود در بشقاب خود دارید، مهمات مناسبی برای مبارزه با باکتری‌ها و ویروس‌ها به دست می‌آورید. هیچ غذای خاصی راه مطمئنی برای جلوگیری از بیماری در طول فصل‌های مختلف نیست، اما پیروی از یک رژیم غذایی متعادل سالم نه تنها نیاز‌های بدن شما را برآورده می‌کند، بلکه مواد مغذی کافی مورد نیاز را نیز فراهم می‌کند که دارای فواید مختلفی هستند. با مصرف غذا‌های سالمی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده می‌توان از ابتلا به عفونت‌ها در امان ماند:

۱. قدرت مرکبات

مرکباتی مانند پرتقال، لیمو و کیوی سرشار از ویتامین C هستند. ویتامین C به عنوان ماده مغذی سازنده سیستم ایمنی نامیده می‌شود که با افزایش تولید گلبول‌های سفید خون با عفونت‌ها مبارزه می‌کند. به طور عمده برای کودکان ضروری است که سیستم ایمنی خود را برای جلوگیری از آلرژی‌های فصلی تقویت کنند. همچنین برای متعادل کردن وضعیت الکترولیت‌ها مفید است که از کم‌آبی و گرمازدگی جلوگیری می‌کند. این ویتامین آنتی اکسیدان است که به پوست کمک می‌کند تا با باکتری‌ها مبارزه کند. همچنین زمان بهبود زخم را کوتاه می‌کند. مقاله منتشر شده در ژورنال موادمغذی یادآوری می‌کند که برخی از سلول‌های سیستم ایمنی بدن برای انجام کار‌های خود به ویتامین C احتیاج دارند. به این معنی که ذخیره مقادیر زیاد ویتامین C _حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم در روز_ می‌تواند عملکرد سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. میوه‌های دارای این ویتامین را می‌توان به عنوان سالاد، آب‌میوه تازه و اسموتی مصرف کرد.

۲. تخم مرغ

کارشناسان تغذیه می‌گویند، برای تقویت سیستم ایمنی بدن افراد می‌توانند یک یا دو تخم مرغ را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنند. یک تخم مرغ بزرگ می‌تواند ۲۲درصد از مقدار توصیه شده مصرف روزانه سلنیوم را تامین کند. در زرده تخم مـــرغ چربی، کلسترول، آهن، کلسیم، فسفر، روی، ید، اسیدفولیک و ویتامین‌های A، D، E، K و B۱۲ به وفور یافت می‌شود. ارزش تغذیه‌ای زرده آن بالاتر از سفیده بوده، اما پروتئین، سدیم، پتاسیم و منیزیم سفیده بیشتر از زرده است.

سفیده مانع رشد باکتری‌های مضر دستگاه گوارش می‌شود و زرده به دلیل دارا بودن مواد آنتی اکسیدانی خاصیت ضدسرطانی داشته و به دلیل برخی ایمنوگلبولین‌ها باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن شده و این همان مزیت چشمگیر تخم مرغ و تخم بلدرچین در مقایسه با تخم دیگر پرندگان است. تخم مرغ به طور کلی یک پروتئین با ارزش بیولوژیکی بالا است که حاوی اسید‌های آمینه ضروری برای رشد و نمو در کودکان است. تخم مرغ ممکن است باعث ایجاد گرما در بدن شود، اما اگر در حد اعتدال مصرف شود - ۱ تا ۲ عدد در روز - ثابت می‌کند که یک غذای سالم عالی است. برای هضم بهتر، زمانی که پروتئین را در رژیم غذایی خود قرار می‌دهید، مقدار مناسبی آب بنوشید.

۳. فلفل و زردچوبه

فلفل سیاه خاصیت ضدباکتریایی دارد و علاوه بر این که به باعث تقویت سیستم ایمنی شما می‌شود، یک ادویه عالی برای کمک به هضم غذایتان است. فلفل سیاه کمک می‌کند تا غذا در امتداد روده بزرگ با سرعت مناسبی که زمان انتقال روده نامیده می‌شود، حرکت کند و هرچه با سرعت بیشتر و روان‌تر عبور کند، روده بزرگ شما سالم‌تر می‌ماند. قدرت شفابخشی فلفل سیاه ناشی از پیپرین‌های موجود در آن است. پیپرین‌ها همان ترکیباتی هستند که وقتی فلفل سیاه می‌خورید موجب گرم شدن و افزایش حرارت در بدنتان می‌شوند.

فلفل سیاه همچنین به پیشگیری و درمان سرطان و کاهش ترکیبات شناخته شده‌ای که باعث بدتر شدن التهاب در آرتریت می‌شوند کمک می‌کند و بدین ترتیب باعث تسکین درد در مبتلایان به آرتروز می‌شود. زردچوبه نیز یک بسته سلامتی فوق‌العاده است. این ادویه شگفت‌انگیز تقریباً در هر زمینه‌ای از پیشگیری از بیماری تا بهبودی آن کارایی دارد. ماده فعال موجود در زردچوبه، کورکومین نام دارد. این ماده قدرت آنتی‌اکسیدانی فوق‌العاده‌ای دارد که نشان داده شده تقریباً از هر عضوی از بدن انسان محافظت می‌کند و باعث التیام آن می‌شود. زردچوبه از بدن در برابر سرطان، آلزایمر، پارکینسون، بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، دیابت، بیماری‌های چشمی، افسردگی، مشکلات پوستی و موارد دیگر محافظت می‌کند.

کورکومین قدرت آنتی‌اکسیدانی فوق‌العاده‌ای دارد که نشان داده شده تقریباً از هر عضوی از بدن انسان محافظت می‌کند و باعث التیام آن می‌شود. به طورکلی این دو ادویه حاوی آنتی اکسیدان‌های قوی و خواص ضد میکروبی هستند که عفونت‌ها را دفع می‌کنند، خلق و خو و خواب را بهبود می‌بخشند.

۴. آجیل

آجیل یکی از بهترین غذا‌های سالم با مواد مغذی مفید است که به دلیل داشتن چربی‌های سالم (اسید چرب امگا ۳)، اسید فولیک، نیاسین و ویتامین‌های E و B ۶ و مواد معدنی مانند منیزیم، مس، روی، شما را در تمام فصول پرانرژی نگه می‌دارد. همچنین سرشار از سلنیوم، فسفر و پتاسیم است. این بهترین میان وعده برای مادران باردار، زنان شیرده و کودکان است.

۵. سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین منبع خوبی از کربوهیدرات است که انرژی فوری را تامین می‌کند. همچنین مملو از بتاکاروتن، ویتامین C، ویتامین B۶، پتاسیم است که به بهبود سیستم ایمنی، سلامت دستگاه گوارش و پیشگیری از یبوست کمک می‌کند. می‌توان آن را آب پز، له کرد و به عنوان پنکیک درست کرد و با مربا‌های خانگی، میوه تازه یا عسل سرو کرد.

۶. کدو تنبل و هویج

سبزیجات نارنجی روشن مملو از بتاکاروتن، پیش ساز ویتامین A، ویتامین C، فیبر، پتاسیم و سایر ترکیبات آنتی اکسیدانی از جمله لوتئین و زآگزانتین هستند که غشا‌های مخاطی سالم و ایمنی را تشکیل می‌دهند و بنابراین گنجاندن آن‌ها در رژیم غذایی بسیار مهم است. می‌توان آن‌ها را به عنوان سوپ هویج کدو حلوایی و پنکیک کدو حلوایی مصرف کرد.

۷. با هندوانه هیدراته بمانید

یکی از کار‌های بسیار ضروری برای حفظ سلامت بدن این است که آن را هیدراته کنید. هیدراته کردن (hydration) یعنی رساندن آب کافی به سلول‌های بدن. این کار به حفظ سطح اکسیژن خون کمک می‌کند و خون به راحتی می‌تواند مواد مغذی و اکسیژن را به همه نقاط بدن برساند. از آن سو، اگر بدن هیدراته نباشد ممکن است به بافت‌های عضلانی آسیب برسد؛ بنابراین ضروری است که بدنتان را همیشه هیدراته نگه دارید. هندوانه، طالبی و خربزه حاوی مقادیر خوبی از آب، پتاسیم، منیزیم، ویتامین A، B ۶، نیاسین هستند که به تنظیم دمای بدن و فشار خون کمک می‌کنند، شما را هیدراته نگه می‌دارند و سلامت پوست را افزایش می‌دهند. برای مادران باردار نیز مفید است، زیرا دارای مقدار مناسبی فیبر محلول و نامحلول است.

منبع: فارس