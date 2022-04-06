اهم اخبار ورزشی ۱۶ فروردین

صعود استقلال و ثبات پرسپولیس در رنکینگ جهانی/ تراکتور مدافع برزیلی گرفت

اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان را در بسته زیر مشاهده کنید.

اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ ۱۶ فروردین را در بسته زیر مشاهده کنید.

 

 

 

صعود استقلال، ثبات پرسپولیس

استقلال و پرسپولیس

مربی تیم ملی فوتسال: با ۳ تیم مطرح دنیا بازی خواهیم کرد

تیم ملی فوتسال

مدافع پرتغالی به تراکتور پیوست

تراکتور تبریز

گزارش حادثه ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برای رئیس‌جمهور ارسال شد

وزیر کشور

 

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی سایر حوزه ها
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: اهم اخبار ورزشی ، باشگاه استقلال ، باشگاه پرسپولیس
اخبار مرتبط
اهم اخبار ورزشی ۱۵ فروردین
ضرب‌الاجل مجلس برای بررسی اتفاقات ورزشگاه امام رضا/ صدرنشینی کرمانی ها در لیگ آزادگان
اهم اخبار ۱۳ فروردین
برنامه مسابقات المپیک پاریس/ یک ایرانی طراح نماد جام جهانی ۲۰۲۲ / نقوش حنای دست زنان مبنای نقوش لعیب
اهم اخبار ورزشی ۱۲ فروردین
اینفانتینو: باید در جهان صلح حاکم شود/ رفتن علی دایی روی سن برای قرعه کشی / حریفان ایران در جام جهانی مشخص شدند
اهم اخبار ورزشی ۱۱ فروردین
سیدبندی رسمی جام جهانی/ روسیه از جام جهانی حذف شد
اهم اخبار ورزشی ۵ فروردین
دوری ایتالیا از جام جهانی فوتبال ۸ ساله شد/ تلاش لحظه آخری بارسلونا برای جذب امباپه
اهم اخبار ورزشی ۴ فروردین
شاگردان اسکوچیچ صدر را از دست دادند/ شکل گیری زوج طارمی - رونالدو در تابستان
اهم اخبار ورزشی ۲ فروردین
جولان کرونا در اردوی ایران و کره جنوبی/ سقوط استقلال و پرسپولیس در رنکینگ جهانی
اهم اخبار ورزشی یک فروردین
تست کرونای طارمی و جهانبخش مثبت شد/ عبور آزمون از رکورد مهدوی‌کیا
اهم اخبار ورزشی ۲۹ اسفند
غایب تیم ملی کره جنوبی برابر ایران مشخص شد/ نایب قهرمانی جوانان فوتسال ایران در تورنمنت تایلند
اهم اخبار ورزشی ۲۸ اسفند
تست کرونای سامان قدوس مثبت شد/ بازگشت بیرانوند به لیگ ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
استقلال صفر - پیکان صفر/ توقف ۱۰ نفره آبی ها برابر پیکان
استقلال هدیه پرسپولیس را پس فرستاد/ تنور لیگ داغ ماند
صعود استقلال و ثبات پرسپولیس در رنکینگ جهانی/ تراکتور مدافع برزیلی گرفت
خلاصه بازی استقلال ۰ _ ۰ پیکان + فیلم
ذوب آهن صفر - نفت مسجد سلیمان یک / مهاجری گام اول را محکم برداشت
گل گهر ۳- ۳ شهر خودرو/ تقسیم امتیازات در سیرجان
ملوانی‌ها صدر جدول را از مس پس گرفتند
آخرین اخبار
صعود استقلال و ثبات پرسپولیس در رنکینگ جهانی/ تراکتور مدافع برزیلی گرفت
استقلال هدیه پرسپولیس را پس فرستاد/ تنور لیگ داغ ماند
خلاصه بازی استقلال ۰ _ ۰ پیکان + فیلم
ملوانی‌ها صدر جدول را از مس پس گرفتند
ذوب آهن صفر - نفت مسجد سلیمان یک / مهاجری گام اول را محکم برداشت
گل گهر ۳- ۳ شهر خودرو/ تقسیم امتیازات در سیرجان
استقلال صفر - پیکان صفر/ توقف ۱۰ نفره آبی ها برابر پیکان
جوکار: ضعف مدیریت در برگزاری دیدار ایران و لبنان کاملا روشن بود
مدافع پرتغالی به تراکتور پیوست
مربی تیم ملی فوتسال: با ۳ تیم مطرح دنیا بازی خواهیم کرد
ادعای تراکتوری‌ها با میلیارد ها تومان تناقض
آتش خشم هواداران به دامن مالک ایرانی اورتون افتاد
خشونت تنیسورها صدای "ATP" را هم در آورد
صعود استقلال، ثبات پرسپولیس
عربشاهی: پرسپولیسی ها مشکلات روحی و روانی دارند
آخرین وضعیت تکواندو کاران ایرانی در رنکینگ جهانی
بنزما: روزه داری آسیبی به فوتبال من نمی رساند
آغاز مرحله دوم بلیت فروشی جام جهانی
مازندران میزبان سه رویداد مهم بین المللی کشتی
پیشکسوت پرسپولیس:هوادار برای استقلال بازی کرد
نظری: دروازه بانی ایرانی را به روس ها القا کردم
۱۸ مازنی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد
لیگ قهرمانان فوتبال اروپا / جنگ ستارگان در منچستر و لیسبون
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر