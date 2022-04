استاد برجسته فیزیک اتمی در جهرم درگذشت

آیین تشییع و تدفین پروفسور صالح جهرمی، از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه ۱۹ فروردین‌ماه در آرامستان رضوان جهرم برگزار می‌شود.

ابوالقاسم صالح جهرمی در سال ۱۳۱۳ در جهرم به دنیا آمد و با هوش سرشار خود توانست مدرسه را با تحصیل در کلاس سوم ابتدایی آغاز کند.

او در ۱۵ سالگی دیپلم ریاضی فیزیک گرفت، سپس به استخدام بانک ملی ایران درآمد و همزمان با کار در بانک ملی، در رشته فیزیک دانشگاه تهران نیز پذیرفته شد.

پس از احراز رتبه اول در دوره لیسانس و فوق لیسانس رشته فیزیک دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳۴۶ با رتبه ممتاز دانش‌آموخته شد و پایان نامه فوق لیسانس ایشان با عنوان proctical gamma spectrometry در آن زمان در نوع خود بی نظیر بود.

سپس در مقطع دکترا دانشگاه لندن پذیرفته شد و پس از کسب دکترای فیزیک هسته‌ای که با درجه A و با دفاع از پایان نامه‌ای تحت عنوان The intraction of hyperons with light nuclei صورت گرفت در سال ۱۹۷۹ به عنوان استاد تمام دانشگاه جندی شاپور اهواز و پس از رئیس دانشکده علوم آن دانشگاه انتخاب شد. پروفسور صالح با آغاز انقلاب فرهنگی به آمریکا رفت و مجدد در دوره‌های پسادکتری به تحصیل و تدریس پرداخت و با ارائه ده‌ها مقاله برجسته و مؤثر به عنوان پروفسوری فیزیک هسته‌ای دست یافت.

او در سال ۱۹۹۱ به تیم دانشمندان فیزیک نوکئیک آمریکا پیوست و به عنوان استاد تمام دانشگاه UCLA ایالت کالیفرنیا مدت‌های مدیدی به تدریس و تحقیق پرداخت، کتاب‌ها و مقاله‌های وی به چندین زبان دنیا ترجمه و در دسترس قرار داد.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.