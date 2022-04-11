ماجرای حمله به سفارت ایران در افغانستان + فیلم

امروز به سفارت و کنسولگری ایران در کابل و هرات حمله شد.

امروز به سفارت و کنسولگری کشورمان در افغانستان حمله شد که جزئیات این حمله را در فیلم زیر مشاهده می کنید.

 

 

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برچسب ها: حملات تروریستی ، گروه طالبان ، تیراندازی ، قتل و جنایت
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