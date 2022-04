نحوه ایجاد پشتیبان آفلاین از حساب جیمیل

از آنجایی که همه داده‌های ایمیل‌ها یا پیام‌های Gmail در فضای ابری Google ذخیره می‌شوند، ممکن است به نظر برسد که بدون اتصال به اینترنت نمی‌توانید به داده‌های خود دسترسی پیدا کنید.

با در نظر گرفتن چنین موقعیت هایی، گوگل راه‌های مختلفی را ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توانید بدون اتصال به اینترنت به پیام‌های خود در Gmail دسترسی داشته باشید. برای اینکه بدانید چگونه بدون اتصال به اینترنت به حساب جیمیل خود دسترسی پیدا کنید، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. با استفاده از مرورگر گوگل کروم وارد اکانت جیمیل خود شوید.

۲. روی نماد تنظیمات در بالا سمت راست کلیک کنید.

۳. از منو روی گزینه See all settings کلیک کنید.

۴. از نوار منوی افقی در بالا، روی Offline کلیک کنید.

۵. تیک گزینه Enable mail offline را انتخاب کنید.

۶. جدول زمانی خود را برای پیام‌های آفلاین انتخاب کنید و تنظیمات برگزیده خود را انتخاب کنید.

۷. روی Save Changes کلیک کنید.

پس از این فرآیند، می‌توانید پیام‌های خود را در حالت آفلاین با رفتن به mail.google.com در مرورگر‌های Google Chrome مشاهده کنید. جدای از این، راهی نیز وجود دارد که از طریق آن می‌توانید آرشیو پیام‌های جیمیل خود را دانلود کنید. برای اینکه بدانید چگونه پیام‌های جیمیل خود را دانلود کنید، این مراحل را دنبال کنید:

۱.myaccount.google.com را در هر مرورگر وب باز کنید و به حساب Google خود وارد شوید.

۲. روی Manage your data and personalization کلیک کنید.

۳. بر روی گزینه Download your data در قسمت Download, delete, or make a plan for your data کلیک کنید.

۴. مواردی را که می‌خواهید برای آن‌ها آرشیو آفلاین ایجاد کنید انتخاب کنید. اگر فقط می‌خواهید پیام‌های خود را از جیمیل دانلود کنید، همه را از حالت انتخاب خارج کنید و روی کادر کنار جیمیل کلیک کنید.

۵. اگر می‌خواهید نوع خاصی از نامه‌ها را دانلود کنید، می‌توانید این کار را از طریق گزینه All mail data گنجانده شده انجام دهید.

۶. به پایین اسکرول کنید و روی Next Step کلیک کنید.

۷. یک فرمت فایل برای دانلود و همچنین روش تحویل دلخواه خود را انتخاب کنید.

۸. به پایین اسکرول کنید و روی ایجاد آرشیو کلیک کنید.

منبع: نبض فناوری