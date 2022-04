میکروبی نادر در خاک برای تولید آنتی بیوتیک

محققان برای بررسی مجدد برخی از میکروب‌هایی که یکی از موفق‌ترین منابع درمان هستند، رقابت می‌کنند.

دانشمندان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس و دانشگاه هاوایی یک نامزد بالقوه برای تولید دارو از یکی از این میکروب‌ها که متعلق به طبقه‌ای به نام «اکتینومیست‌های نادر» است، یک باکتری خاک به نام Lentzea flaviverrucosa کشف کرده اند و یافته‌های خود را ۱۱ آوریل در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر کردند.

جاشوا بلاجت، دانشیار زیست شناسی و یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: اکتینومیست‌های نادر منبعی هستند که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و اجزای فعال زیستی را تولید می‌کنند که اساس بسیاری از دارو‌های مفید بالینی، به ویژه آنتی بیوتیک‌ها و عوامل ضد سرطان را تشکیل می‌دهند.

از دهه ۱۹۴۰، شرکت‌های دارویی بسیاری از اکتینومایس‌های رایج را تجزیه و تحلیل کرده‌اند تا ببینند چه چیزی می‌توانند تولید کنند و امروزه، حدود دو سوم کل آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها تا حدی از Actinomyces مشتق می‌شوند.

باکتری لنتزیا فلاویروکوزا

برخی از این میکروب‌ها به عنوان "اکتینومیست‌های نادر" طبقه بندی شده اند، اما هنوز به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته اند.

بلوجت می‌گوید: یافتن این اکتینومیست‌های کمیاب در طبیعت دشوارتر از سایرین است و ممکن است کندتر رشد کنند و به این دلایل و دلایل دیگر، بسیاری از آن‌ها به طور کامل برای کشف دارو و اهداف بیوتکنولوژی شناسایی نشده‌اند.

منبع: العین