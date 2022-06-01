راه اندازی مجدد بندر ماریوپل + فیلم

بندر ماریوپل با مدیریت روس‌ها مجددا راه اندازی شد.

با پاکسازی کامل میدان‌های مین و تسلط روس‌ها بر بندر راهبردی ماریوپل، فعالیت این بندر از سر گرفته شد.

 

 

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برچسب ها: بمباران هوایی ، حملات سنگین ، ولادیمیر پوتین ، بحران اوکراین
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