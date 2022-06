۲۰ واقعیت کمتر شنیده شده در مورد دیوار چین

هنوز هم راز‌ها و واقعیات ناشناخته بسیاری در مورد دیوار چین وجود دارد که اکثر مردم از آن‌ها بی اطلاعند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با چند واقعیت عجیب و باورنکردنی در مورد دیوار چین آشنا کنیم که احتمالاً از آن‌ها اطلاعی نداشته اید.

۱- دیوار بزرگ با عنوان «دیوار طولانی» و «اژد‌های زمین» در چین شناخته می‌شود

دیواری که با عنوان دیوار بزرگ چین در میان دیگر کشور‌های جهان شناخته می‌شود، به نام‌های «دیوار چین»، «دیوار طولانی ۱۰،۰۰۰ لی» و در چین نیز به نام‌های «دیوار طولانی» و «اژد‌های زمین» نیز معروف است. با گذشت تاریخ، این دیوار به نام‌های جدیدی مانند «دیوار‌های مرزی»، «مرز ارغوانی» و «قلعه‌های بیرونی» نیز مشهور شده است.

۲- دیوار چین طولانی‌ترین ساختار دست بشر با طول ۲۱،۱۹۶.۱۸ کیلومتر است

طول رسمی دیوار چین ۲۱،۱۹۶.۱۸ کیلومتر عنوان شده است و شش سال طول کشید تا طول این دیوار به صورت سیستماتیک و علمی اندازه گیری شد. این دیوار بیش از ۴۳،۷۲۱ سایت تاریخی را در ۱۵ استان شمال چین در بر می‌گیرد.

۳- دیوار بزرگ چین عنوان سایت میراث فرهنگی یونسکو را در سال ۱۹۸۷ دریافت کرد

دیوار بزرگ چین اهمیت تاریخی و باستان شناسی بسیار قابل توجهی دارد. این بنا بزرگ‌ترین ساختار نظامی تاریخ بشر است. دیوار بزرگ چین زمانی به طور رسمی به عنوان یک اثر تاریخی ماندگار و از عجایب تاریخ شناخته شده که در دسامبر ۱۹۸۷ به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهان در یونسکو ثبت شد.

۴- دیوار بزرگ چین منقطع است و در واقع یک سری دیوار است که در مناطق مختلفی از چین پراکنده شده اند

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که دیوار بزرگ چین یک دیوار پیوسته و متوالی است که واقعیت ندارد. در واقع دیوار چین متشکل از یک سری دیوارهاست، شبکه‌های دفاعی که از یک سری دیوار و قلعه تشکیل شده و در دوره‌های تاریخی متفاوتی ساخته شده است. اولین دیوار بین سال‌های ۶۸۰ تا ۶۵۶ قبل از میلاد مسیح ساخته شده است. این دیوار شبکه‌ای ۲۰،۰۰۰ کیلومتری از دیوارهاست که برخی از آن‌ها با هم موازی بوده و برخی دیگر پراکنده شده اند. این دیوار‌ها در مرز‌های شمالی مناطق باستانی و امپراطوری چین پراکنده هستند.

۵- ساخت دیوار بزرگ چین با یک شایعه شروع شد

امپراطور شین (خین) شی هوانگ به عنوان کسی که ساخت دیوار چین را آغاز کرد شناخته می‌شود. واقعیت این استکه او اولین کسی است که دستور اتصال بخش‌های مختلف دیوار که توسط دیگر دولت‌ها ساخته شده بودند را در سال ۲۲۱ قبل از میلاد مسیح داد. او یک جادوگر به نام لو شنگ را برای پیدا کردن راهی به منظور پیدا کردن منشأ ابدیت و نامیرایی به سفری طولانی فرستاد. بعد از تلاش‌های فراوان، لو در نهایت با شایعه‌ای بازگشت که شین توسط قبایل بادیه نشین شمالی ساقط خواهد شد. بدین ترتیب امپراطوری شین به شدت ترسیده و دستور متصل کردن دیوار‌های از پیش ساخته شده برای دفاع از مرز‌های شمالی را صادر کرد.

۶- در دوران زمامداری ۹ سلسله و ۲،۳۰۰ سال، دیوار چین ساخته شد

به مدت ۲،۳۰۰ سال، سلسله‌های بسیاری در ساخت دیوار بزرگ چین مشارکت داشتند. بسیاری از پادشاهی‌های چین این دیوار را ساخته، بازسازی کرده و توسعه دادند. امپراطور شین این دیوار‌ها را در سال ۲۲۱ پیش از میلاد مسیح این دیوار‌ها را به هم متصل کرد. دو سلسله شین و مینگ مهم‌ترین نقش را در ساخت طولانی‌ترین سازه دست انسان در تاریخ داشتند.

۷- مشارکت در ساخت دیوار چین مجازاتی برای خلافکاران بود

در دوران سلسله شین، ساخت دیوار به عنوان مجازاتی عمومی برای جنایتکاران چین عمل می‌کرد. در آن دوران، زمانی که هیچ ماشین آلاتی وجود نداشت، ساخت تمام دیوار وابسته به نیروی انسانی بود. وظایف معمول خلافکاران چینی، ساخت، ترمیم و نگهداری در کنار نگهبانی دیوار بود. در آن دوران، جرم‌های مختلف از فرار مالیاتی تا قتل با مشارکت در ساخت دیوار مجازات می‌شد.

۸- بیش از ۴۰۰،۰۰۰ نفر در دوران ساخت دیوار بزرگ چین کشته شدند

ساخت دیوار چین بسیار سخت و خطرناک بود، زیرا آن دوران مردم منابع و ماشین آلات چندانی نداشتند. کارگراان باید شرایط دشوار کار و آب و هوایی را تحمل می‌کردند. اغلب اوقات سنگ‌های بزرگ روی کارگردان می‌افتاد و باعث مجروح شدن یا مرگشان می‌شد. برآورد می‌شود که بیش از یک میلیون نفر از کارگران در حین ساخت این دیوار کشته شده اند.

۹- ساخت دیوار چین منجر به افزایش مالیات در این کشور شد

ساخت دیوار بزرگ چین بدون هزینه نبود. مهم‌تر از همه اینکه وقتی هزاران کارگر به صورت بی وقفه در حال ساخت دیوار بودند، دولت آن زمان چین به مقدار بی پایانی پول برای تامین هزینه‌های پروژه نیاز داشت. در آن دوران، امپراطوران چین هر کاری برای تامین هزینه‌های ساخت دیوار می‌کردند، از افزایش مالیات تا بخت آزمایی. با این وجود کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی کرده و ممکن بود روز‌ها بدون غذا بمانند. در مقابل، کارگران از پرداخت مالیات‌های سنگین معاف شده بودند.

۱۰- مردم از امپراطور شین به خاطر دستور ساخت دیوار بزرگ متنفر بودند

امپراطور خین شی هوانگ به دلایل بسیاری شخصیتی منفور بود، اما مهم‌تر از همه، مردمش به خاطر دستور ساخت دیوار بزرگ چین از او نفرت داشتند. او اولین امپراطور چین بود که چین را متحد کرده و دستور ساخت دیوار را داد. پروژه دیوار چین چنان به فقر و تنگدستی مردم منجر شد که بعد از مرگ امپراطور، سلسله او تنها چند ماه دوام داشت و به سرعت توسط سلسله هان ساقط شد.

۱۱- از برنج چسبناک برای ساخت دیوار چین استفاده شد

دیوار چین با استفاده از خاک، سنگ، گل و چوب ساخته شد، اما برخی ترکیبات عجیب مانند برنج نیز در آن به کار برده شد. محققان دریافته اند که ملات استفاده شده در ساخت دیوار بزرگ چین «برنج گلوتنی» بوده است که برنج چسبناک نیز نام دارد. به این خاطر از برنج استفاده می‌شد که انسجام و قوام بالایی داشت. آمیلوپکتین موجود در برنج باعث می‌شود که دیوار محکم و پابرجا بماند و در برابر زمین لرزه و دیگر فشار‌های قوی نیز مقاومت ایجاد می‌کرد.

۱۲- دیوار بزرگ چین در مراقبت از این کشور در برابر حملات ناموفق بود

دلیل اصلی ساخت دیوار چین مراقبت از امپراطوری چین در برابر دنیای بیرون بود. اما این سازه عظیم نیز نتوانست از چین در برابر حملات خارجی‌های مراقبت کند. بسیاری از دشمنان شمالی توانستند از دیوار چین عبور کنند. مغول‌ها در سال ۱۴۴۹ میلادی و مانچو‌ها در سال ۱۶۴۴ میلادی به سادگی از دیوار چین عبور کردند. حمله مانچو‌ها به سقوط سلسله مینگ منجر شد.

۱۳- بخش شمالی دیوار چین نه برای جنگ بلکه برای نظارت بر تحرکات مردم بود

وقتی خط شمالی ۴۶۰ مایلی دیوار بزرگ چین توسط محققان نقشه کشی شد، دریافتند که بخش شمالی نه برای جلوگیری از حملات دشمن بلکه برای تحت نظر داشتن حرکات غیرنظامیان ساخته شده است. در واقع این بخش از دیوار برای ایجاد مانع بر سر راه مردم چین و احشام آن‌ها به منظور دریافت مالیات ساخته شده است.

۱۴- انتهای دیوار چین با عنوان «اولین گذرگاه زیر بهشت» شناخته می‌شود

در کناره خلیج بو‌های به گذرگاه شان‌های می‌رسیم که پایان دیوار چین به شمار می‌ید. انتهای دیوار با نام «اولین گذرگاه زیر بهشت» نیز شناخته می‌شود. بخشی از دیوار که داخل گذرگاه شان‌های قرار دارد با دریا روبرو شده و «سر اژد‌های کهن» نامیده می‌شود.

۱۵- هنوز جای گلوله‌های شلیک شده در جنگ چین و ژاپن در دهه ۱۹۳۰ در دل بخش گوبیکو دیوار دیده می‌شود

دیوار بزرگ در طول تاریخ حملات بسیاری را تجربه کرده است. یکی از این حملات جنگ بین چین و ژاپن در دهه ۱۹۳۰ بوده است. این جنگ تاثیر زیادی روی دیوار چین داشت و بخشی‌هایی از آن نابود شد که هنوز هم قابل مشاهد است. بخش گوبیکو دیوار بزرگ چین هنوز هم سوراخ‌های ناشی از برخورد گلوله‌ها را در دل خود دارد و همچنین خساراتی که پرتاب خمپاره به برج‌های آن وارد کرده است.

۱۶- پربازدیدترین بخش دیوار چین بادالینگ نام دارد که نزدیک پکن بوده و هر سال بیش از ۶۳ میلیون نفر از آن دیدن می‌کنند

دیوار بزرگ چین روزانه بیش از ۳۰،۰۰۰ بازدید کننده دارد. پربازدیدترین بخش دیوار بادالینگ نام دارد که در نزدیکی پکن است. این بخش از دیوار سالانه بیش از ۶۳ میلیون بازدید کننده دارد و این عدد در فصول شلوغ سال تا روزی ۷۰،۰۰۰ بازدید کننده نیز بالا می‌رود. دلیل شهرت این بخش از دیوار چین این است که امپراطور مغول همراه با ارتش خود از این بخش از دیوار عبور کرده و پکن را تسخیر کرد که آغازگر تشکیل سلسله یوآن بود.

۱۷- گفته می‌شود که دیوار چین را از فضا می‌تواند دید، اما این موضوع واقعیت ندارد

شایعه مشهوری است که سال هاست شنیده می‌شود مبنی بر اینکه دیوار بزرگ چین را می‌توان از فضا دید. این شایعه از سال ۱۹۳۲ آغاز شد وقتی کارتونی به نام Ripley’s Believe It or Not! مدعی شد که دیوار تنها سازه دست بشر است که می‌توان آن را با چشم غیرمسلح از ماه دید. در سال ۱۹۶۹، وقتی نیل آرمسترانگ از ماه بازگشت، بار‌ها از او در مورد دیده شدن دیوار چین از ماه پرسیده است و او این ادعا را تکذیب کرد.

۱۸- بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ از آجر‌های دیوار چین برای ساخت خانه استفاده شد

بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ و در دوران انقلاب فرهنگی پرولتاریایی چین، دولت چین بخش بزرگی از دیوار را ویران کرد. کیلومتر‌ها از دیوار نابود شده و از آجر‌های آن برای ساخت خانه، انبار‌ها و مزارع استفاده شد.

۱۹- هنوز هم بخش‌های جدیدی از دیوار کشف می‌شود

به ادعای نشنال جئوگرافیک، بخش‌هایی از دیوار چین هنوز کشف نشده است. یک محقق بریتانیایی به نام ویلیام لیندسی، بخشی پنهان از دیوار چین را با استفاده از نرم افزار گوگل ارث پیدا کرد. دیوار چنگیز خان در مرکز بیابان گوبی مغولستان پیدا شد که هزاران سال گم شده بود. مشخص شده که این دیوار بخشی از دیوار بزرگ چین بوده و اولین سازه‌ای در ارتباط با دیوار چین است که در خارج از قلمرو این کشور یافت می‌شود.

۲۰- بخش‌های خاصی از دیوار چین تا سال ۲۰۴۰ از بین خواهد رفت

پیش بینی‌های صورت گرفته در قرن ۲۱ مدعی هستند که بخش‌های خاصی از دیوار چین تا سال ۲۰۴۰ میلادی محو خواهند شد. شرایط آب و هوایی و خرابکاری‌های انسان دلیل این محو شدگی دیوار چین خواهد بود. استان گانسو یکی از این مناطق است، اما انتظار می‌رود که مناطقی از دیوار که به خوبی مراقبت و مرمت شده اند، مانند بادالینگ، حالا حالا‌ها دست نخورده باقی خواهند ماند. به ادعای یونسکو، حدود یک سوم دیوار چین تاکنون از بین رفته است.

