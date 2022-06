امروزه با گسترش فضای مجازی و دسترسی تمامی مردم به آن، برقراری ارتباطات در سراسر جهان آسان شده است؛ به گونه‌ای که تعدادی از افراد در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز با یکدیگر در تماس باشند؛ اما این فضا دارای معایبی نیز است. واتس‌اپ یکی از برنامه‌هایی است که در حال حاضر از محبوبیت زیادی برخوردار است، اما به دلیل آن که تنها با شماره می‌توان این برنامه را فعال کرد و دیگران هم تنها با داشتن شماره می‌توانند پیامی را ارسال کنند، گاهی حریم شخصی افراد دچار آسیب می‌شود.

برخی اوقات کاربران واتس‌اپ می‌توانند به افرادی که در یک گروه هستند و شماره یکدیگر را ذخیره ندارند نیز پیام دهند و گفتگویی داشته باشند، اما برای آن که متوجه شوند آیا شماره شان ذخیره شده یا خیر؛ باید فرآیندی را طی کنند که ما در این بخش از ترفندستان تکولوژی نمناک بیان می‌کنیم تا شما با انجام آن بتوانید کسانی که شماره شما را در واتس‌اپ خود ذخیره کرده اند، شناسایی کنید.

ترفندی برای آنکه بدانیم شماره واتس‌اپ ما را چه کسانی دارند

اگر شما نیز کنجکاو هستید و علاقه دارید که بدانید چه کسی شماره شما را در واتس‌اپ خود ذخیره کرده است، بهتر است این مقاله را از دست ندهید؛ زیرا ما در ادامه راه حل‌هایی برای فهمیدن این موضوع بیان کرده ایم که با انجام هر کدام می‌توانید فردی که شماره شما را ذخیره کرده است را شناسایی کنید.

روش اول

در این روش ابتدا باید شماره فرد را ذخیره کنید و وارد واتس‌اپ شوید، سپس سه نقطه بالای صفحه را بزنید تا صفحه جدیدی با تعدادی گزینه نمایان شود، حال بر روی گزینه New broadcast یا لیست انتشار جدید کلیک کنید تا لیستی از مخاطبین تان دیده شود، بعد از آن باید شماره فرد مورد نظر و یک نفر دیگر که مطمئن هستید شماره تان را ذخیره دارد، را انتخاب کنید تا لیست انتشار جدیدی ایجاد شود و بتوانید پیامی ارسال نمایید.

پس از ارسال پیام صبر کنید تا توسط آن فرد خوانده شود. پس از گذشت مدت زمانی برای چند ثانیه روی پیام ارسال شده نگه دارید و روی گزینه Info یا اطلاعات کلیک کنید تا صفحه‌ای به نام pop-up با دو گزینه Read by و Delivered by باز شود؛ اگر شماره فرد در قسمت Read by بود؛ یعنی شماره شما را از قبل ذخیره داشته است، اما اگر در قسمت Delivered by دیده شود؛ یعنی شماره تان را ذخیره ندارد.

روش دوم

در روش دوم باید برنامه‌ای به نام ME را دانلود کرد؛ زیرا تنها برنامه در جهان است که به افراد کمک می‌کند تا بتوانند افرادی که شماره شان را ذخیره کرده اند؛ شناسایی کنند. این برنامه همچنین نشان می‌دهد که دیگران با چه نامی شماره را در لیست مخاطبین خود ذخیره کرده اند یا چه کسانی شما را بلاک کرده اند.

