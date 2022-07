حذف پیام های ارسال شده برنامه جیمیل که مهم ترین قسمت این برنامه هستند، یکی از بزرگترین معذلات کاربران است که با پاک شدن پیام های مخاطبانشان دچار مشکل می‌شوند. با این حال، به‌روز نگه داشتن ایمیل‌ها برای پیگیری ایمیل‌های اخیر و مهم نیز به همان اندازه مهم است .

در این قسمت چند روش برای پیدا و یا حذف کردن ایمیل های اخیر گفته شده است

۱. ایمیل‌های قدیمی را با تایپ تاریخ مربوطه در نوار جستجوی Gmail (YY/DD/MM) پیدا کنید.

۲. هنگامی که ایمیل‌ها ظاهر شدند، می‌توانید کادر را علامت بزنید.

۳. ایمیل‌ها از تاریخ مربوطه حذف خواهند شد.

راه دیگر حذف ایمیل های قدیمی با وارد کردن کلمه پرس‌وجو به زبان لاتین در نوار جستجوی جیمیل است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ایمیلی را که بیش از یک سال از عمر آن می‌گذرد حذف کنید، می‌توانید older_than را تایپ کنید.

۱. روی کادر Select all ضربه زده و بر روی Select all talks that match this search کلیک کنید.

۲. بر روی دکمه حذف کلیک کنید.

بیشتربخوانید