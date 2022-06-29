استفاده از جیرجیرک به جای سگ در محافظت از خانه + فیلم

\r\n\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc‌\u0647\u0627 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0633\u06af‌\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u06cc\u0631\u062c\u06cc\u0631\u06a9 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638\u062a \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0647‌\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc‌\u06a9\u0646\u0646\u062f. \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u06af‌\u0647\u0627 \u0648\u0642\u062a\u06cc \u063a\u0631\u06cc\u0628\u0647‌\u0627\u06cc \u0638\u0627\u0647\u0631 \u0645\u06cc‌\u0634\u0648\u0646\u062f \u0635\u062f\u0627 \u0645\u06cc‌\u062f\u0647\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u06cc\u0631\u062c\u06cc\u0631\u06a9‌\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0639\u06a9\u0633\u060c \u0633\u0627\u06a9\u062a \u0645\u06cc‌\u0634\u0648\u0646\u062f.\r\n \r\n \r\n\r\n\u0628\u064a\u0634\u062a\u0631 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u062f\r\n\r\n\u0644\u062d\u0638\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0645\u0686 \u0645\u06cc\u0648\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641 + \u0641\u06cc\u0644\u0645\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n