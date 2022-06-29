استفاده از جیرجیرک به جای سگ در محافظت از خانه + فیلم

برخی از شهروندان ژاپنی به منظور حفاظت از خانه خود، ​ به جای سگ از جیرجیرک استفاده می‌کنند.

ژاپنی‌ها علاوه بر سگ‌ها از جیرجیرک نیز برای محافظت از خانه‌های خود استفاده می‌کنند. تفاوت این است که سگ‌ها وقتی غریبه‌ای ظاهر می‌شوند صدا می‌دهند، در حالی که جیرجیرک‌ها برعکس، ساکت می‌شوند.

 

 

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برچسب ها: سگ نگهبان ، دزدگیر ، سارق مسلح ، جرمن شپرد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۰۸ تير ۱۴۰۱
خیلی دوست داشتم. عالی بود عالی. همیشه از صدای جیر جیرک لذت می بردم.
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