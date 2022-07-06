حق را به باطل نفروشید

\r\n\u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0644\u06cc (\u0639) \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0634 \u062d\u0642 \u0641\u0631\u0645\u0648\u062f\u0646\u062f: «\u0627\u0650\u0635\u0652\u0628\u0650\u0631\u0652 \u0639\u064e\u0644\u0649 \u0645\u064e\u0631\u0627\u0631\u064e\u0629\u0650 \u0627\u0644\u0652\u062d\u064e\u0642\u0651\u0650 \u0648\u064e \u0627\u06cc\u0651\u0627\u06a9\u064e \u0627\u064e\u0646\u0652 \u062a\u064e\u0646\u0652\u062e\u064e\u062f\u0650\u0639\u064e \u0644\u0650\u062d\u064e\u0644\u0627\u0648\u064e\u0629\u0650 \u0627\u0644\u0628\u0627\u0637\u0650\u0644\u0650\u061b» «\u062a\u0644\u062e\u0649 \u062d\u0642 \u0631\u0627 \u062a\u062d\u0645\u0644 \u06a9\u0646\u060c \u0648 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0627 \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u06cc\u0628 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u0649 \u0628\u0627\u0637\u0644 \u0631\u0627 \u0628\u062e\u0648\u0631\u0649.»\r\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u063a\u0631\u0631\u0627\u0644\u062d\u06a9\u0645