حدیث روز؛

حق را به باطل نفروشید

تلخی حق بهتر از شیرینی باطل است.

حضرت علی (ع) در رابطه با پذیرش حق فرمودند: «اِصْبِرْ عَلى مَرارَةِ الْحَقِّ وَ ایّاکَ اَنْ تَنْخَدِعَ لِحَلاوَةِ الباطِلِ؛» «تلخى حق را تحمل کن، و مبادا که فریب شیرینى باطل را بخورى.»

منبع: غررالحکم

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برچسب ها: قرآن و عترت ، حدیث روز ، امام علی ع
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