قیمت انواع رینگ لایت در بازار

در این گزارش به بررسی قیمت انواع رینگ لایت در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
رینگ لایت مدل M26 ۱۳۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل live s ۱۵۱,۰۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S20 ۱۸۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل FOR LIVING ۲۶۵,۰۰۰
رینگ لایت کد RFL ۲۴۲,۰۰۰
رینگ لایت مدل LC-888 ۲۵۸,۹۰۰
رینگ لایت مدل MJ33-RGB ۵۴۶,۰۰۰
رینگ لایت مدل CM26-RGB ۵۹۹,۸۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S31 new ۶۲۹,۸۰۰
رینگ لایت سی کارو مدل CK 192 II ۱,۰۴۵,۰۰۰
رینگ لایت مدل RL-14 R ۱,۲۰۹,۰۰۰
رینگ لایت سی کارو مدل ck 480
۲,۴۲۲,۵۰۰
رینگ لایت نکسوس مدل HS200WH-G به همراه هولدر موبایل
۳,۴۵۰,۰۰۰
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برچسب ها: قیمت رینگ لایت ، لوازم عکاسی
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