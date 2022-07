چگونه یک کودک با استعداد را شناسایی کنیم؟

وقتی «توماس ادیسون» یک پسر بچه بود، معلمانش به او می‌گفتند که آنقدر احمق است که نمی‌تواند چیزی یاد بگیرد. «آیزاک نیوتن» در مدرسه ضعیف بود. «آلبرت انیشتین» چهارساله بود که حرف زد و هفت ساله بود که توانست بخواند. سردبیر یک روزنامه، «والت دیزنی» (کاریکاتوریست، پویانما، تهیه‌کننده، کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، کارآفرین، صداپیشه آمریکایی و یکی از چهره‌های سرشناس صنعت انیمیشن آمریکا و سراسر جهان) را به دلیل نداشتن ایده خوب اخراج کرد.

معلم موسیقی «انریکو کاروسو» (یکی از مشهورترین خوانندگان تنور تاریخ) به او گفت: تو نمی‌توانی آواز بخوانی، اصلا صدایی نداری. با این حال، «توماس ادیسون» به عنوان مخترع لامپ، گرامافون و فیلم متحرک شناخته شد. «سر آیزاک نیوتن» برای توضیح چگونگی کار گرانش شناخته شد. «آلبرت انیشتین» به دلیل نظریه نسبیت مشهور بود و امروزه به عنوان پدر فیزیک مدرن شناخته می‌شود.

«والت دیزنی» خالق شخصیت کارتونی میکی ماوس و بنیانگذار پارک‌های موضوعی دیزنی لند و والت دیزنی ورلد بود. انریکو کاروسو به عنوان بزرگترین تنوری که تا به حال زندگی کرده و بزرگترین هنرمند ضبط اوایل قرن بیستم در نظر گرفته می‌شود.

آن‌ها چگونه تا این حد موفق شدند؟

پاسخ ساده است: آن‌ها از کودکی با استعداد بودند.

چگونه کودکان با استعداد را شناسایی کنیم؟

به گفته انجمن ملی کودکان با استعداد: افراد با استعداد کسانی هستند که در یک یا چند حوزه، استعداد یا شایستگی برجسته‌ای از خود نشان می‌دهند. این استعداد می‌تواند در یک حوزه ساختار یافته با سیستم نمادی خاص خود (مانند ریاضیات، موسیقی، زبان) و یا مجموعه‌ای از مهارت‌های حسی-حرکتی (مانند نقاشی، رقص، ورزش) باشد.

در اکثر کشورها، تعریف غالب از استعداد، بهره هوشی ۱۳۰ یا بالاتر است. کودکان تیزهوش در مقایسه با همسالان خود، ممکن است حافظه برتر، مهارت در خلق طرح‌های اصلی، یا توانایی تمرکز شدید برای دوره‌های زمانی طولانی از خود نشان دهند.

اگرچه معلمان و سایر متخصصان آموزشی در تشخیص این استعداد‌ها نقش موثری دارند، اما کارشناسان می‌گویند که والدین نقش مهمی در تشخیص اولیه استعداد در فرزندان خود دارند. به طور طبیعی، والدین می‌دانند که آیا فرزندشان باهوش و یا با استعداد است. در اینجا مجموعه‌ای از رفتار‌ها و ویژگی‌هایی وجود دارد که ممکن است نشان دهد فرزند شما دارای استعداد یا استعداد‌های ویژه است:

به شدت کنجکاو

حافظه عالی

بازه توجه طولانی

تفکر روان و انعطاف پذیر

مهارت استدلال عالی

مهارت حل مسئله عالی

سریع و با تمرین و تکرار کمتر یاد بگیرید

تخیل غیرمعمول و/یا واضح

با والدین، معلمان و سایر بزرگسالان به خوبی ارتباط برقرار کنید

حس شوخ طبعی عالی

کمال گرا

معمولا با انگیزه درونی

شکاک، انتقادی و ارزیاب

از یادگیری چیز‌های جدید لذت ببرید

از فعالیت فکری لذت ببرید

دایره لغات گسترده

ممکن است زود بخواند

سوالا زیادی می‌پرسد

مطالب زیاد می‌خواند

چگونه کودک با استعداد خود را تشویق کنیم؟

به گفته «جوآن اسموتنی»، مدیر مرکز استعداد‌های درخشان در دانشگاه «ملی لوئیس» در ایلینوی و نویسنده کتاب Stand Up for Your Gifted Child، والدین می‌توانند کار‌های زیادی انجام دهند. گاهی اوقات ما تنها از نظر آکادمیک بسیار متمرکز هستیم و نقش خلاقیت، تخیل و سرگرمی را نادیده می‌گیریم. نبوغ را نمی‌توان آموزش داد، اما می‌توان آن را تشویق کرد. کلید تربیت کودکان با استعداد، احترام به منحصر به فرد بودن، نظرات، ایده‌ها و رویا‌های آنهاست. در خانه، کودکان باید بدانند که منحصربه‌فرد بودن آن‌ها گرامی داشته می‌شود و از آن‌ها فقط به دلیل اینکه خودشان هستند، قدردانی می‌شود.

نکات عملی برای شکوفا کردن کودکان با استعداد

برای فرزندتان با صدای بلند بخوانید

مهم است که والدین اغلب برای کودک تیزهوش خود بخوانند، حتی اگر کودک از قبل توانایی خواندن داشته باشد.

به فرزندتان کمک کنید علایق شخصی خود را کشف کند

تحریک علایق و حمایت برای رشد استعداد‌ها حیاتی است. والدین باید فرزندان خود را در معرض علایق خود قرار دهند و آن‌ها را تشویق کنند تا در مورد موضوعات مختلف مانند هنر، طبیعت، موسیقی و ورزش، علاوه بر دروس سنتی آکادمیک مانند ریاضیات، خواندن و علوم بیاموزند.

صحبت با فرزندتان را جدی بگیرید. کودکان تیزهوش اغلب بسیار کلامی و کنجکاو هستند. اگر والدین سؤالات آن‌ها را رد کنند، می‌توانند به راحتی ناامید شوند. وقت گذاشتن برای دادن پاسخ‌های کامل و کامل به فرزندتان نشان می‌دهد که به پرسش‌های فکری او احترام می‌گذارید.

او را در برنامه‌هایی که مخصوص کودکان با استعداد طراحی شده اند ثبت نام کنید

ثبت نام در برنامه‌هایی که مخصوص کودکان با استعداد طراحی شده اند، به ویژه در شناسایی کودکان تیزهوش و تشویق رشد استعداد‌های آن‌ها موثر است.

از موزه‌های کودکان و علوم دیدن کنید

این موزه‌ها تجربیات آموزشی عملی جالبی را ارائه می‌دهند. در این موزه‌ها موادی برای بازی خلاق به کودکان ارائه می‌شود، به آن‌ها شانه‌های خالی تخم مرغ، جعبه‌های مقوایی، مربع‌های نمدی، رول‌های دستمال کاغذی و ... داده می‌شود. کودکان با استعداد اغلب بسیار مبتکر هستند.

داستان سرایی را تشویق کنید

کودکان با استعداد می‌توانند بی نهایت تخیلی باشند. خروجی‌های خلاقانه شگفت انگیز برای آن‌ها شامل ساختن داستان، اجرای نمایشنامه یا کارگردانی ویدیو‌های خانگی است.

برنامه ریزی بیش از حد ممنوع

برنامه ریزی بیش از حد چالش برانگیز نیست، بلکه خسته کننده است. اطمینان حاصل کنید که کودک شما زمانی برای استراحت، مطالعه برای سرگرمی و تخیل دارد.

