به غنیمت گرفته شدن سلاح‌های ترکیه توسط پ.ک.ک + فیلم

گروه پ. ک. ک تعداد زیادی از سلاح‌های ارتش ترکیه را به غنیمت گرفت.

گروه پ.ک.ک تصاویری از سلاح‌های به غنیمت گرفته شده از ارتش ترکیه در درگیری‌های اخیر در شمال عراق منتشر کرده است.

 

 

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برچسب ها: بمباران هوایی ، گارد زرهی ، رجب طیب اردوغان ، حمله تروریستی
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