\r\n\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e.\u06a9.\u06a9 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0644\u0627\u062d‌\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u063a\u0646\u06cc\u0645\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc‌\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\r\n \r\n \r\n\r\n\u0628\u064a\u0634\u062a\u0631 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u062f\r\n\r\n\u0627\u0646\u0647\u062f\u0627\u0645 \u0645\u062e\u0641\u06cc\u06af\u0627\u0647‌\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0648\u0634\u06a9‌\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc + \u0641\u06cc\u0644\u0645\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n