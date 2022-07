یک موشک دو مرحله‌ای فالکون ۹ با ۴۶ ماهواره اینترنتی استارلینک اسپیس‌ایکس روز یکشنبه در ساعت ۹:۳۹ بعد از ظهر از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ کالیفرنیا بلند شد.

به گزارش space، اولین مرحله از موشک فالکون ۹، پس از گذشت حدود ۸.۵ دقیقه به زمین بازگشت و بر روی سکوی SpaceX Of Course I Still Love You که در اقیانوس آرام مستقر بود فرود آمد.

اسپیس ایکس در توییتر اعلام کرد که طبق برنامه ریزی انجام شده، در قسمت بالایی فالکون ۹، ۴۶ ماهواره استارلینک را ۶۳ دقیقه پس از بلند شدن در مدار پایین زمین مستقر کرد. همچنین پرتاب این موشک بیست و نهمین ماموریت مداری سال ۲۰۲۲ برای اسپیس‌ایکس و هفدهمین ماموریت اختصاص داده شده به استارلینک بود.

اسپیس‌ایکس تا به امروز بیش از ۲۷۵۰ ماهواره استارلینک را به فضا پرتاب کرده است که انتظار می‌رود این تعداد در آینده افزایش خواهد یافت. در حال حاضر این شرکت مجوز راه اندازی ۱۲هزار فروند استارلینک را دارد و از یک تنظیم کننده بین المللی درخواست مجوز کرده است تا بیش از ۳۰هزار فروند دیگر به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید