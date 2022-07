اینترنت به بخشی از زندگی ما تبدیل شده است. این روزها، شبکه‌های وای‌فای را در همه جا پیدا می‌کنید. بیشتر ما اتصال وای‌فای در خانه و محل کار داریم. اگر وای‌فایی شخصی دارید، پس احتمالاً با سرعت کم اینترنت روبرو شده‌اید. بیشتر مودم‌های مدرن به کاربران این امکان را می‌دهند تا دستگاه‌های متصل را بررسی کنند.

چند برنامه اندروید تقریباً در فروشگاه گوگل‌پلی موجود است که به شما امکان می‌دهد دستگاه‌هایی که به شبکه وای‌فای وصل شوند را پیدا کنید.

با استفاده از Fing – Network Tools

برای کسانی که نمی‌دانند، Fing یک ابزار شبکه کامل برای اندروید است. با FING می‌توانید شبکه وای‌فای را تجزیه و تحلیل کنید. این برنامه همچنین به شما کمک می‌کند دستگاه‌هایی را که به وای‌فای وصل شده‌اند را پیدا کنید.

- در دستگاه اندروید خود، برنامه Fing - Network Tools را بارگیری و نصب کنید. پس از نصب برنامه، آن را در دستگاه اندروید خود راه‌اندازی کنید.

- به سادگی تمام دستگاه‌هایی را که در حال حاضر به همان شبکه وای‌فای وصل شده‌اند را اسکن کنید.

- لیستی از دستگاه‌هایی که از همان شبکه وای‌فای استفاده می‌کنند، نمایش داده می‌شود.

- می‌توانید با ضربه زدن روی آن‌ها، جزئیات مربوط به دستگاه‌های وای‌فای متصل را متوجه شوید.

- اکنون می‌توانید آدرس Mac یک دستگاه را بررسی کنید و را روی روتر خود مسدود کنید.

با استفاده از Wifi Inspector

این یک برنامه دیگر است که همان سرویس Fing را ارائه می‌دهد. Wifi Inspector یک ابزار ساده برای دیدن کلیه دستگاه‌های متصل به شبکه (اعم از سیمی و وای‌فای، کنسول، تلویزیون، رایانه‌های شخصی، تبلت، تلفن و غیره) داده‌های مربوطه مانند آدرس IP، سازنده، نام دستگاه و MacAddress را ارائه می‌دهد.

- ابتدا، برنامه Wifi Inspector را در دستگاه اندروید خود بارگیری و نصب کنید و آن را راه‌اندازی کنند.

- شبکه به شما نشان می‌دهد. برای ادامه ، روی Wifi Inspector ضربه بزنید.

- دستگاه‌هایی که به شبکه وای‌فای شما متصل هستند، اسکن می‌کند.

اکنون می‌توانید دستگاه‌ها را با انجام تنظیمات روتر خود مسدود کنید.

با استفاده از NetScan

NetScan یکی دیگر از ابزارهای اسکن شبکه است که در فروشگاه گوگل پلی موجود است. نکته جالب در مورد NetScan این است که می‌تواند دستگاه‌های متصل را با اسکن کردن درگاه کشف کند. همچنین NetScan می‌تواند به شما در یافتن نقاط ضعف شبکه، آسیب‌پذیری‌ها و پورت‌های باز کمک کند.

- به گوگل پلی بروید و NetScan را بارگیری کنید.

- پس از اتمام نصب، برنامه را باز کنید و همه مجوزها را اعطا کنید.

- یک رابط مانند زیر مشاهده خواهید کرد. در اینجا باید روی Port Scan ضربه بزنید.

- اکنون NetScan دستگاه‌های متصل را اسکن و لیست می‌کند.

- اگر می‌خواهید جزئیات دستگاه متصل را مشاهده کنید، به سادگی رویش ضربه بزنید تا یک بررسی اجمالی داشته باشید.

می‌توانید از NetScan برای یافتن دستگاه‌های متصل به وای‌فای در اندروید استفاده کنید.

اسکن دستگاه‌های متصل در iPhone

- در دستگاه iOS خود، برنامه Fing - Network Tools را بارگیری و نصب کنید. پس از نصب، آن را راه‌اندازی کنید.

- به سادگی تمام دستگاه‌هایی را که در حال حاضر به همان شبکه وای فای متصل هستند، اسکن کنید.

- لیستی از دستگاه‌هایی نمایش داده می‌شود که از همان شبکه وای‌فای استفاده می‌کنند.

- اکنون می‌توانید آدرس Mac یک دستگاه را بررسی و آن را روی روتر خود مسدود کنید.

Who is on my WiFi

همانطور که از نام برنامه مشخص است، Who is on my WiFi یکی از بهترین برنامه‌های اسکن وای‌فای است که در فروشگاه گوگل پلی وجود دارد، این برنامه بیشتر به دلیل رابط کاربری جذاب خود شناخته می‌شود. برنامه به طور موثر دستگاه‌هایی را که به شبکه وای‌فای وصل شده‌اند را اسکن و پیدا می‌کند.

WiFi Scanner & Analyzer

WiFi Scanner & Analyzer یکی دیگر از بهترین اسکنر وای‌فای است. برنامه به عنوان یک روش هوشمند برای لیست کردن تمام دستگاه‌هایی که به وای‌فای شخصی متصل شده‌اند، کار می‌کند. جدا از این، یک ابزار تست سرعت شبکه نیز دارد که سرعت شبکه شما را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کند.

WiFi Warden

این یکی دیگر از برنامه‌های اسکنر وای‌فای WiFi Warden است که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل شبکه وای‌فای استفاده شود. برنامه درباره قدرت سیگنال وای‌فای در اطراف شما توضیح می‌دهد. همچنین دستگاه‌هایی که به شبکه وای‌فای وصل شده‌اند را نیز نشان می‌دهد.

این‌ها برخی از بهترین برنامه‌های اسکنر وای‌فای است که در فروشگاه گوگل پلی موجود است. می‌توانید از این برنامه‌ها برای یافتن دستگاه‌هایی که به شبکه وای‌فای وصل شده‌اند، استفاده کنید.