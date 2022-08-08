هزینه خرید انواع رینگ لایت چقدر است؟

در این گزارش به بررسی قیمت انواع رینگ لایت در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
رینگ لایت مدل M26 ۱۲۹,۹۰۰
رینگ لایت مدل live s ۱۵۲,۰۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S20 ۱۸۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل FOR LIVING ۲۹۰,۰۰۰
رینگ لایت کد RFL ۲۴۹,۰۰۰
رینگ لایت مدل LC-888 ۲۴۲,۱۰۰
رینگ لایت مدل MJ33-RGB ۵۴۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل CM26-RGB ۵۹۹,۸۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S31 new ۶۲۹,۸۰۰
رینگ لایت سی کارو مدل CK 192 II ۱,۰۴۵,۰۰۰
رینگ لایت مدل RL-14 R ۱,۲۰۹,۰۰۰
رینگ لایت سی کارو مدل ck 480
۲,۴۲۲,۵۰۰
رینگ لایت نکسوس مدل HS200WH-G به همراه هولدر موبایل
۳,۴۵۰,۰۰۰
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برچسب ها: قیمت رینگ لایت ، رینگ لایت
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