شرکت گوگل توضیح داده است که از شبکه گسترده‌ای از ردیاب‌های پیچیده استفاده می‌کند که با ده‌ها سرویس و میلیون‌ها وبسایت شریک در ارتباط است تا آگهی‌های هدفگذاری‌شده به شما نمایش دهند. این ردیاب‌ها شما را در اینترنت از یک وبسایت تا وبسایت دیگر دنبال می‌کنند، و اطلاعات مفصلی را درباره فعالیت مرورگری، علائق، ترجیحات، اطلاعات دستگاه، و داده‌های شخصی شما جمع‌آوری می‌کنند، با این هدف که فقط تبلیغات خاص شما را نمایش دهد.

این سیستم باعث می‌شود که اطلاعات مرتبط با شما به شما نمایش داده شوند، ولی در عین حال به حریم خصوصی شما حمله‌ور می‌شود. اما شما می‌توانید جمع‌آوری حجم عظیم اطلاعات فعالیت‌های آنلاین خود توسط گوگل را با غیرفعال کردن آگهی‌های سفارشی‌سازی‌شده کنترل کنید.

در کامپیوتر‌های دسکتاپ لازم خواهد بود که یک افزونه اختصاصی را برای این کار نصب کنید، ولی اندروید یک قابلیت تعبیه‌شده داخلی دارد که به سرعت و سهولت برای شما امکان خروج از وضعیت آگهی‌های هدفگذاری شده را فراهم می‌آورد.

روش تغییر تنظیمات شخصی‌سازی آگهی در اندروید

توقف آگهی‌های شخصی باعث اتمام نمایش آگهی‌ها به شما نمی‌شود. گوگل همچنان به شما آگهی‌هایی را در سرویس‌هایش مانند Google Search و یوتیوب نشان می‌دهد، و آگهی‌هایی که معمولاٌ در اپ‌ها یا وبسایت‌های طرف ثالث می‌یابید نیز نمایش داده می‌شوند – فقط آن‌ها بر اساس ترجیحات شما تنظیم نخواهند شد.

برای شروع این کار باید در اکانت گوگلتان لاگین کنید.

۱. اپ تنظیمات در دستگاه اندرویدتان را باز کنید.

۲. به قسمت Google و سپس Ads بروید.

۳. دو گزینه را خواهید دید: «ریست کردن آیدی تبلیغاتی» و «حذف آیدی تبلیغاتی». ریست کردن باعث می‌شود تا شخصی‌سازی آگهی فعال بماند، ولی یک پروفایل آگهی جدید را برای شما ایجاد می‌کند. لمس گزینه «حذف آیدی تبلیغاتی» آگهی‌های شخصی‌سازی‌شده را غیرفعال می‌کند.

شما همچنین می‌توانید شخصی‌سازی آگهی را بر روی تمام پلتفرم‌هایی که در آن‌ها با اکانت گوگلتان لاگین کرده‌اید غیرفعال کنید. بیش از ۲ میلیون وبسایت و اپ در این حوزه با گوگل شراکت دارند.

۱. به تنظیمات، گوگل، و سپس قسمت مدیریت اکانت گوگلتان (Manage your Google Account) بروید.

۲. روی برگه (تب) Data & Privacy بزنید و زیر قسمت «کار‌هایی که انجام داده‌اید و جا‌هایی که در ان‌ها بوده‌اید» روی تنظیمات آگهی (Ad settings) کلیک کنید.

۳. سوئیچ سفارشی‌سازی آگهی را در حالت خاموش قرار دهید.

این باعث غیرفعال شدن آگهی‌های سفارشی‌سازی‌شده در سرویس‌های گوگل می‌شود، ولی برای کنترل آگهی‌های دیگر از سوی این شرکت روی قسمت Advanced بزنید و تیک Also use your activity را نیز بردارید.

منبع : مشرق