مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در مجله بین المللی Q ۱ نمایه شد

مقاله دکتر ندا عظیمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بر پایه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر خورشیدی برای تولید برق توسط پنل‌های فتوولتائیک ارائه شده و عنوان آن «Exergy studies in water-based and nanofluid-based photovoltaic/thermal collectors: Status and prospects» است که در مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews با ارزش Q۱ و دارای IF= ۱۶.۷۹۹ نمایه شده است.

دکتر ندا عظیمی در مورد ارزش علمی این مقاله گفت: در این پژوهش، به بررسی اگزرژی در پنل‌های فتوولتائیک با استفاده از خنک‌کاری مؤثر آن‌ها توسط آب و نانوسیال پرداخته شده و کلکتور هیبریدی فتوولتائیک ـ حرارتی خورشیدی ترکیبی از یک واحد حرارتی خورشیدی و یک پنل فتوولتائیک برای تولید همزمان گرما و برق است.

وی گفت: در این سیستم‌ها از سیال برای خنک کردن پنل‌های فتوولتائیک و در نتیجه جلوگیری از کاهش راندمان الکتریکی آن‌ها استفاده می‌شود و این مقاله یک بررسی انتقادی و توصیه‌هایی برای تحقیقات آینده در مورد موضوع بررسی اگزرژی واحد‌های فتوولتائیک حرارتی مبتنی بر آب و نانوسیال ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه انرژی خورشیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر رایگان و در دسترس است، بنابراین دستاورد‌های این پژوهش می‌تواند برای تولید برق در مصارف خانگی، صنعتی و دانشگاهی استفاده شود.