خلق اثر هنری پس از حادثه آتش سوزی در نیروگاه برق + فیلم

\r\n\u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u06cc \u0622\u062a\u0634‌\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u067e\u062f\u064a\u062f \u0622\u0645\u062f\u0646 \u0634\u06a9\u0644 \u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u062f\u0648\u062f \u0634\u06a9\u0644 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0635\u0627\u0639\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647‌\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\r\n \r\n \r\n\r\n\u0628\u064a\u0634\u062a\u0631 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u062f\r\n\r\n\u0644\u062d\u0638\u0647 \u0628\u0644\u0639\u06cc\u062f\u0646 \u062f\u0648 \u0642\u0627\u064a\u0642‌\u0633\u0648\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0646\u0647\u0646\u06af \u063a\u0648\u0644‌\u067e\u06cc\u06a9\u0631 + \u0641\u06cc\u0644\u0645\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n