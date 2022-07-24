خلق اثر هنری پس از حادثه آتش سوزی در نیروگاه برق + فیلم

آتش گرفتن یک توربین بادی سبب پدید آمدن یک اثر هنری شد.

ویدیوی آتش‌سوزی و پديد آمدن شکل هندسی دود شکل گرفته از توربین بر اثر صاعقه در آمریکا توجه کاربران رسانه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد.

 

 

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برچسب ها: حوادث ناگهانی ، سوانح طبیعی ، حادثه خطرناک ، سانحه هوایی
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