به گزارش digitaltrends، قطع اتصال اینترنت وای‌فای باعث اختلال در یک روال روزانه می‌شود، اما اکثر مشکلات وای‌فای به راحتی قابل حل هستند، بنابراین می‌توانید نسبتاً سریع دوباره وصل شوید. در این گزارش به راهکار‌هایی برای رفع مشکلات وای‌فای می‌پردازیم.

دسترسی کند یا بدون دسترسی به اینترنت در برخی مکان‌ها

وای‌فای امواج رادیویی است، به این معنی که روتر وای‌فای شما در همه جهات از یک مکان مرکزی پخش می‌شود. اگر روتر شما در گوشه‌ای دورتر از خانه شما قرار دارد، در این صورت وای‌فای بخش زیادی از از مکان‌های غیر ضروری را پوشش می‌دهد. اگر می‌توانید، روتر خود را به مرکز یک مکان منتقل کنید. هرچه بتوانید روتر خود را به منطقه تحت پوشش خود نزدیکتر کنید، دریافت بهتری را خواهید داشت.

ممکن است اینترنت در همه جا کند باشد

اگر سرعت وای‌فای شما بدون توجه به جایی که هستید پایین است، سعی کنید یک لپ تاپ را مستقیماً به مودم خود وصل کنید و با استفاده از سایتی مانند speedtest.net سرعت اینترنت خود را آزمایش کنید. اگر سرعت هنوز پایین است، احتمالاً مشکل از اتصال اینترنت شما است و نه روتر شما.

دستگاه نمی‌تواند به وای‌فای متصل شود

گاهی اوقات با یک دستگاه خاص نمی‌توانید به وای‌فای وصل شوید. این موضوع احتمالا فقط یک مشکل شبکه لحظه‌ای است. سعی کنید وای‌فای دستگاهتان را خاموش کنید، سپس آن را دوباره فعال کنید. اگر این روش کار نکرد، همین کار را با روتر خود انجام دهید و آن را از برق جدا کنید و سپس ۳۰ ثانیه بعد دوباره آن را وصل کنید. اگر این روش نیز کمکی نکرد، یا اگر مشکل دوباره رخ داد، شبکه فعلی خود را از لیست شبکه‌های ذخیره شده در دستگاه خود حذف کنید، سپس دوباره وصل شوید.

اگر از ویندوز ۱۰ یا ۱۱ استفاده می‌کنید، «عیب‌یابی وای‌فای یا wifi troubleshooting» را جستجو کنید و نتیجه را باز کنید باید گزینه «Identify and Repair Network Issues» برای شما نمایش داده شود. در این موقع یک سری از مراحل طی می‌شوند که ممکن است اتصال را بازیابی کند. در MacOS، می‌توانید Wireless Diagnostics را اجرا کنید. کلید Options را نگه دارید و روی نماد AirPort (وای‌فای) در نوار منو کلیک کنید. Open Wireless Diagnostics را پیدا کنید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید. اگر هیچ کدام از این راه‌ها جواب نداد، دستگاه را مجدد راه اندازی کنید.

اتصالات در زمان‌های تصادفی قطع می‌شوند

آیا هر زمان که از مایکروویو استفاده می‌کنید اتصالات قطع می‌شود؟ ممکن است عجیب به نظر برسد، اما برخی از روتر‌ها این مشکل را دارند، به خصوص در فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز یا هنگامی که از یک مایکروویو قدیمی استفاده می‌کنید همچنین اگر همسایگان شما هر روز در زمان خاصی از وای‌فای استفاده می‌کنند، این موضوع می‌تواند سرعت شما را نیز کاهش دهد. تغییر کانال روتر ممکن است کمک کننده باشد.

می‌توانید از NetSpot در Mac و Windows و وای‌فای Analyzer برای Android استفاده کنید تا همه شبکه‌های بی‌سیم اطراف را به شما نشان دهد. اگر شبکه شما با شبکه‌های اطراف همپوشانی دارد، جابجایی به کانالی با شلوغی کمتر در تنظیمات روتر می‌تواند کمک کند. اگرباز هم وای‌فای کار نکرد با فشار دادن سوراخ روی روتر، بازنشانی کارخانه‌ای را در روتر خود انجام دهید.

روتر به طور منظم خراب می‌شود و تنها راه اندازی مجدد آن کمک کننده است

اگر روتر شما باید مرتباً راه اندازی مجدد شود، آن را به طور کامل ریست کنید. در اکثر روترها، یک دکمه ریست پیدا می‌کنید که می‌توانید با نگه داشتن آن مشکل را حل کنید. این کار را به مدت ۳۰ ثانیه انجام دهید. اگر این روش کار نکرد، روتر شما ممکن است در حال خراب شدن باشد. تنها گزینه در دسترس شما این است که اگر وسیله شما در دوره گارانتی خود است آن را برگردانید یا یک مورد جدید بخرید.

دستگاه‌های ناشناس در شبکه وای‌فای من

وارد برنامه وای‌فای یا تنظیمات سرپرست خود شوید (که می‌توانید با جستجوی آدرس IP خود در مرورگر خود آن را پیدا کنید). به دنبال فهرستی از دستگاه‌های متصل فعلی بگردید و دستگاه‌هایی را که نمی‌شناسید مشخص کنید. اگر دستگاهی را نمی‌شناسید، ممکن است شخص دیگری از شبکه وای‌فای شما استفاده می‌کند. در این صورت، در تنظیمات خود به دنبال گزینه‌ای بگردید تا این دستگاه‌ها را در وای‌فای خود مسدود کنید و در صورت امکان آدرس MAC آن‌ها را ممنوع کنید. سپس رمز عبور وای‌فای خود را تغییر دهید و روتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

اتصال وای‌فای هنگام ورود مجدد به رایانه قطع شد

این مشکل ممکن است در ویندوز ۱۰ به دلیل مشکل در راه اندازی سریع (Fast Startup) ظاهر شود. راه اندازی سریع فرآیند‌های خاصی انجام می‌دهد تا بتوانید خیلی سریع دوباره وارد سیستم شوید. با این حال، گاهی اوقات ممکن است این قابلیت باعث ایجاد اشکال در درایور بی سیم شود که از اتصال مجدد آن به وای‌فای جلوگیری می‌کند. در کوتاه مدت می‌توانید برای جلوگیری از این مشکل، Fast Startup را خاموش کنید.

گزینه‌های Power را در نوار جستجوی ویندوز ۱۰ یا ویندوز ۱۱ خود جستجو کنید و به این بخش از کنترل پنل بروید. در منوی سمت چپ، Choose What the Power Button Does را انتخاب کنید. گزینه Turn On Fast Startup را پیدا کنید و مطمئن شوید که این گزینه فعال نیست.

فراموشی رمز وای‌فای

اگر واقعاً نمی‌توانید رمز عبور وای‌فای خود را به خاطر بسپارید و هیچ یادداشت یا کارتی با آن در جایی نوشته نشده است، باید روتر خود را بازنشانی کنید.

به‌روزرسانی‌ها ممکن است مشکلاتی را برای وای‌فای ایجاد کنند

برخی مشکلات ممکن است با برخی به روز رسانی‌های سیستم عامل اتفاق بیفتد. به‌روزرسانی‌های ویندوز ۱۰ در اواسط سال ۲۰۲۰ دارای اشکالاتی بودند که برخی از کاربران را از اتصال به شبکه‌های وای‌فای خود یا حتی مشاهده اتصال وای‌فای منع می‌کرد. به‌روزرسانی‌های مشابه iOS، Android و سایر پلتفرم‌ها نیز در گذشته مشکلاتی ایجاد کرده‌اند که اتصالات وای‌فای را مختل می‌کنند. هنگامی که چنین چیزی اتفاق می‌افتد، بهتر است منتظر به‌روزرسانی جدید باشید که مشکل را برطرف کند. در همین حال، می‌توانید به روز رسانی را حذف کرده و سیستم خود را به نسخه قبلی برگردانید تا به بازگشت اتصال خود کمک کنید.

کنسول بازی من نمی‌تواند به وای‌فای متصل شود

ابتدا، رسانه‌های اجتماعی و Downdetector را بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ مشکلی در پلتفرم بازی شما وجود ندارد گاهی اوقات شبکه Xbox Live یا Playstation به دلایلی از کار می‌افتد، اما معمولاً پس از مدت کوتاهی دوباره پشتیبان‌گیری می‌شوند. اگر همه چیز درست به نظر می‌رسد، روتر و کنسول بازی خود را مجددا راه اندازی کنید و ببینید آیا آن‌ها می‌توانند با موفقیت به هم متصل شوند. سیستم‌های بزرگی مانند ایکس باکس و پلی استیشن در منوی تنظیمات خود گزینه‌ای برای تست اتصال اینترنت شما دارند از این قتبلایت نیز می‌توانید استفاده کنید.

در پلی استیشن، به Settings، سپس Network و بعد Test Internet Connection را انتخاب کنید. در ایکس باکس، به Profile & System بروید، Settings را انتخاب کنید و در بخش General، Network Settings را انتخاب کنید، جایی که گزینه Test Network Speed ​​& Statistics را خواهید دید. این مراحل می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد آنچه که اشتباه پیش می‌رود و حتی نکاتی در مورد آنچه ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد ارائه می‌دهد.

اگر به نظر می‌رسد کنسول و روتر شما به درستی عمل می‌کنند، اما وای‌فای مدام قطع می‌شود، ممکن است بخواهید دو دستگاه را به هم نزدیکتر کنید تا ببینید سیگنال وای‌فای بهبود می‌یابد یا خیر. سعی کنید هر ماده یا اشیایی را بین کنسول و روتر حذف کنید: قرار دادن هر دو در مکانی بلند و واضح اغلب بهترین نتایج را به همراه دارد.

