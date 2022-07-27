فیلمی شگفت انگیز از سطح ‎مریخ

مدارگرد مریخ فیلم‌های منحصربه فردی از سطح این سیاره مخابره کرده است.

مدارگرد سیاره مریخ اخیرا فیلمی شگفت انگیز از سطح این سیاره سرخ به ثبت رسانده و مخابره کرده است.

 

 

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برچسب ها: فضانوردان ناسا ، کره ماه ، شاتل فضایی ، جو زمین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
جای واقعا دیدنیه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صدرا
۱۱:۱۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
اب‌است
۱
۰
پاسخ دادن
فیلمی شگفت انگیز از سطح ‎مریخ
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