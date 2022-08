یک گزارش جدید دیگر در مورد فقدان امنیت پلی استور گوگل منتشر شده و فهرست جدیدی از برنامه‌های به ظاهر قانونی اندروید را نشان می‌دهد که باید از نصب آن‌ها اجتناب کرد.

شاید باور نکنید، اما ما در حال بررسی سومین دسته از برنامه‌های مخرب در این هفته هستیم. گزارش‌ها نشان می‌دهند تعداد کل قربانیان احتمالی این نوع برنامه‌ها هشت رقمی شده. ما در مورد بیش از ۱۰ میلیون نفری صحبت می‌کنیم که دستگاه شان توسط ده‌ها برنامه آلوده شده است و بدتر از همه، این رقم ممکن است همچنان افزایش یابد.

در ادامه عنوان همه برنامه‌های جدیدی که باید آن‌ها را حذف و از نصب و استفاده از آن‌ها اجتناب کنید، آمده است.

• Photo Editor: Beauty Filter

• Photo Editor: Retouch and Cutout

• Photo Editor: Art Filters

• Photo Editor - Design Maker

• Photo Editor & Background Eraser

• Photo & Exif Editor

• Photo Editor - Filters Effects

• Photo Filters & Effects

• Photo Editor: Blur Image

• Photo Editor: Cut, Paste

• Emoji Keyboard: Stickers & GIF

• Neon Theme Keyboard

• Neon Theme - Android Keyboard

• Cashe Cleaner

• Fancy Charging

• FastCleaner: Cashe Cleaner

• Call Skins - Caller Themes

• Funny Caller

• CallMe Phone Themes

• InCall: Contact Background

• MyCall - Call Personalization

• Caller Theme (com.caller.theme.slow)

• Caller Theme (com.callertheme.firstref)

• Funny Wallpapers - Live Screen

• ۴K Wallpapers Auto Changer

• NewScrean: ۴D Wallpapers

• Stock Wallpapers & Backgrounds

• Notes - reminders and lists

• Poco Launcher

• ۴K Pro Camera

• YouToon - AI Cartoon Effect

• Pista - Cartoon Photo Effect

• Water Reminder- Tracker & Reminder

• Yoga- For Beginner to Advanced

• Chat Online

این گزارش به همراه نمونه‌های قبلی، این نکته را ثابت می‌کند که فروشگاه برنامه پلی استور گوگل امن نیست.

