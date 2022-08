۱۰ واقعیت جذاب و خواندنی در مورد کارتون تام و جری

شما نیز دلتان برای تماشای موش و گربه‌ای که با بلا‌هایی که سر همدیگر می‌آوردند ما را سرگرم می‌کردند تنگ شده است؟ اگر شما نیز از بزرگسالانی هستید که بار‌ها سریال کارتونی تام و جری (Tom and Jerry) را تماشا کرده اید بدانید که تنها نیست. کارتون تام و جری محبوب‌ترین کارتون بسیاری از کودکان و بزرگسالان است و شکی ندارد که همه این کارتون کودکانه را دوست داشته اند.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ واقعیت جالب و باورنکردنی در مورد کارتون تام و جری آشنا کنیم که بدون شک کمتر کسی از آن‌ها مطلع است.

۱- سریال کارتونی تام و جری در سال ۱۹۴۰ توسط ویلیام هانا و جوزف باربرا خلق شد که سابقه ساخت کارتون‌های محبوبی مانند Yogi Bear, Top Cat, Scooby-Doo, The Smurfs, The Flintstones را در کارنامه داشتند

کارتون تام و جری به عنوان یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین کارتون‌ها در سراسر جهان، هرگز از سرگرم کردن طرفداران خود دست برنداشت. شاید بسیاری از شما فکر کنید که ساخت این سریال کارتونی همچنان ادامه دارد، اما باید بدانید سال هاست که تولید آن متوقف شده است. کارتون تام و جری سال‌ها قبل آغاز شد و اولین بار در سال ۱۹۴۰ توسط ویلیام هانا و جوزف باربرا خلق شد. هانا و باربرا عضو استودیو کارتونی مترو گلدوین مایر بودند و از اوایل دهه ۱۹۳۰ در این استودیو فعالیت می‌کردند. وقتی کارتون کمیک استریپی Captain and the Kids از این استودیو به شکل بی سابقه‌ای موفق شد، هانا و باربرا برای کارگردانی فیلم‌های کارتونی به هم ملحق شدند.

باربرا که یک داستان سرای قهار بود، پیشنهاد ساخت یک کارتون کمدی موش و گربه‌ای را داد و نامش را Puss Gets the Boot گذاشت. اگر چه دیگر اعضای استودیو کارتونی مترو گلدوین مایر این ایده را جدید و اورجینال نمی‌دانستند، اما هانا و باربرا با قاطعیت آن را ادامه دادند. البته خود هانا و باربرا نیز به موفقیت Puss Gets the Boot چندان باور نداشتند و به همین دلیل به کارگردانی فیلم‌های کوتاه غیرموش و گربه‌ای مانند Gallopin’ Gals (۱۹۴۰) و Officer Pooch (۱۹۴۱) پرداختند. اما همه چیز زمانی تغییر کرد که کارتون Puss Gets the Boot در سالن‌های تئاتر محبوب شده و بعد‌ها در سال ۱۹۴۱ نامزد دریافت جایزه بهترین کارتون کوتاه اسکار شد.

اگر چه این کارتون موفق به کسب جایزه اسکار نشد، اما مترو گلدوین مایر هانا و باربرا را ترغیب کرد که ایده موش و گربه خود را توسعه دهند. آن‌ها در ادامه ۱۱۵ قسمت کوتاه از این سریال کارتونی را در دوره اول انتشارش کارگردانی کردند. هانا و باربرا کارتون‌های محبوب دیگری مانند تام و جری تولید کردند که شامل Yogi Bear, The Flintstones, Wacky Races, The Jetsons, Scooby-Doo و The Smurfs بودند. با هم، این دو هفت جایزه اسکار، هشت جایزه امی، یک جایزه گلدن گلوب، یک جایزه گاورنر و یک ستاره در پیاده روی هالیوود به خاطر یک عمر دستاورد کسب کردند.

۲- نام اصلی کارتون تام و جری، Jasper and Jinx بود

وقتی اولین قسمت کوتاه سریال کارتونی تام و جری منتشر شد، نام موش و گربه آن جینکس و جاسپر بود. در این اپیزود، جاسپر گربه‌ای نر بود که از اذیت و آزار موشی به نام جینکس نهایت لذت را می‌برد. همچنین این اپیزود زنی به نام مادر دو کفشی را در خود داشت که صاحب جاسپر بود و به خاطر بدکاری و خرابکاری هایش او را تنبیه و سرزنش می‌کرد. بعد از موفقیت اولین اپیزود از این کارتون، خالقان آن، هانا و باربرا، تصمیم گرفتند که نام دو شخصیت اصلی را تغییر دهند. به همین خاطر، رقابتی درون استودیویی راه اندازی کردند و از کارکنان مترو گلدوین مایر خواستند نام‌های مورد نظر خود برای این دو شخصیت را پیشنهاد دهند. جان کار که از انیماتور‌های استودیو بود نام تام و جری را پیشنهاد داده و ۵۰ دلار جایزه گرفت. در آن دوران تام و جاری نام یک نوشیدنی ترکیبی مختص روز‌های کریسمس بود.

۳- کارتون تام و جری در کل ۱۶۳ اپیزود داشت که اولین آن‌ها در ۱۰ فوریه ۱۹۴۰ و آخرین آن‌ها در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد

سریال کارتونی تام و جری سه دوره پخش شد. اولین دوره که توسط ویلیام هانا و جوزف باربرا تولید شده بود متشکل از ۱۱۴ اپیزود بود که در سینما‌ها منتشر شده و انتشار آن‌ها از ۱۰ فوریه ۱۹۴۰ تا ۱ گوست ۱۹۵۸ به طول انجامید. دوره دوم به کارگردانی جین دیچ بود. او در کل ۱۳ اپیزود از کارتون تام و جری را کارگردانی کرد که در زمره بدترین قسمت‌های این کارتون محبوب قرار دارند. انتشار این اپیزود‌ها از ۷ سپتامبر ۱۹۶۱ آغاز شد و تا ۲۱ دسامبر ۱۹۶۲ ادامه یافت. سومین و آخرین دوره انتشار کارتون تام و جری به تهیه کنندگی چاک جونز صورت گرفت.

او ۳۴ اپیزود از این کارتون را تولید کرد که از ۲۷ جولای ۱۹۶۳ تا ۸ سپتامبر ۱۹۶۷ منتشر می‌شد. بدین ترتیب طی سه دوره، در مجموع ۱۶۱ اپیزود از کارتون Tom and Jerry منتشر شد. در ۶ آوریل ۲۰۰۱ بود که قسمت کوتاه دیگری‌ای از این کارتون با نام The Mansion Cat برای پخش در تلویزیون ساخته شد که کارل تورگ کارگردانی آن را بر عهده داشت. آخرین اپیزود کوتاه کارتون تام و جری در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد و The Karate Guard نام داشت که توسط جوزف باربرا و اسپایک برانت کارگردانی شد. علیرغم اینکه در نهایت ۱۶۳ اپیزود از این کارتون منتشر شد، همچنان اولین اپیزود با نام Puss Gets the Boot طولانی‌ترین اپیزود این کارتون به طول ۹ دقیقه و هشت ثانیه است.

۴- مترو گلدوین مایر بعد از اپیزود اول قصدی برای ادامه کارتون تام و جری را نداشت، زیرا ایده موش و گربه در کارتون‌ها بسیار کلیشه‌ای و متداول بود

وقتی باربرا ایده یک سریال کمدی کارتونی موش و گربه‌ای را مطرح کرد، هیچ یک از کارکنان استودیو انیمیشن مترو گلدوین مایر ذوق زده نشدند. آن‌ها فکر می‌کردند که این ایده اورجینال نبوده و وقتی پای کارتون‌ها در میان باشد بسیار کلیشه‌ای و رایج است. از این رو بعد از انتشار اپیزود اول در سینماها، هم باربرا و هم هانا روی پروژه‌های دیگری که ربطی به موش و گربه نداشتند تمرکز کردند. تنها یک سال بعد بود که اولین اپیزود کوتاه Tom and Jerry به شهرت رسید و بعد از آن بود که باربرا و هانا بار دیگر برای کار روی تام و جری به هم پیوستند.

۵-در تمام اپیزود‌های کارتون، چهره شخصیت مادر دو کفشی، صاحب تام، تنها یک بار و برای مدتی بسیار کوتاه نشان داده شد

مامان دو کفشی یا مادر دو کفشی (Mammy Two Shoes) که در کارتون تام و جری نقش صاحب تام را بازی می‌کند بیشتر به خاطر پاهایش شناخته می‌شود تا صورتش. در تمام طول مدت پخش این کارتون، چهره این زن تنها یک بار نمایش داده می‌شود. صورت این زن تنها یک بار برای مدتی کوتاه در اپیزود Saturday Evening Puss به نمایش در می‌آید که در ۱۴ ژانویه ۱۹۵۰ منتشر شد. مادر دو کفشی عنصری بحث برانگیز در این کارتون بود، زیرا یک خدمتکار سیاهپوست فقیر به تصویر کشیده می‌شد که یک لهجه بسیار عامیانه سیاهپوستی داشت. برخی این تصویرسازی از شخصیت مادر دو کفشی را نژادپرستانه می‌دانستند و به همین خاطر بود که بعد‌ها صدای او تغییر داده شد و در ادامه نیز یک زن سفید پوست لاغر را جایگزین ان کردند. هر چند بعد‌ها بار دیگر همان زن سیاهپوست جایگزین شده و از ووپی گلدبرگ خواسته شد در مورد اهمیت این تصویرسازی آفریقایی-آمریکایی برای کارتون تام و جری صحبت کند.

۶- در اپیزود‌های اولیه، تام به مانند یک گربه واقعی روی چهار دست و پا راه می‌رفت و بعد‌ها به راه رفتن روی پاهایش روی آورد

شخصیت تام در کارتون تام و جری تغییرات بسیاری در طول این سریال کارتونی متحمل شده است. وقتی این سریال در دهه ۱۹۴۰ آغاز شد، او شبیه یک گربه واقعی بود و روی چهار دست و پایش راه می‌رفت. علاوه بر این او مو‌های کلفت و ژولیده‌ای داشت، روی صورتش چروک‌های متعددی دیده می‌شد و نقطه‌هایی نیز روی ابروهایش وجود داشت.

در انتهای دهه ۱۹۴۰، چهره شخصیت تام بسیار تغییر کرد و جذاب‌تر شد، اما شخصیت جری در تمام طول سریال تقریباً تغییر چندانی را متحمل نشد و مانند همان چیزی بود که در ابتدای سریال برایش طراحی شده بود.

۷- در یکی از اپیزود‌های جنجال برانگیز سریال تام و جری دست به خودکشی می‌زنند

یکی از فیلم‌های کوتاه تام و جری به نام Blue Cat Blues در ۱۶ نوامبر ۱۹۵۶ منتشر شد. این اپیزود با صحنه‌ای شروع می‌شود که در آن تام در حالتی افسرده روی ریل قطار نشسته است. جری دوستش را نگاه می‌کند، ظاهراً از روی پلی که به ریل قطار مشرف است و در ادامه اتفاقاتی که قبل از این برای تام افتاده و باعث شده او به خودکشی فکر کند را روایت می‌کند. این اپیزود تام و جری را دوستانی بسیار نزدیک به تصویر می‌کشد، بعد از آنکه یک گربه سفید ماده و زیبا، تام را افسون می‌کند. این گربه ماده به عشق تام پاسخ می‌دهد و رابطه‌ای عاشقانه بین این دو شکل می‌گیرد. اما مانند همیشه، یک شخصیت منفی وارد داستان می‌شود که مستر باچ نام دارد و یک گربه ثروتمند است که همسایه گربه ماده سفید است.

وی با استفاده از ثروت خود، همسایه ماده اش را وسوسه کرده و از تام دور می‌کند. در ادامه مشخص می‌شود که این گربه ماده تنها یک گربه فرصت طلب است و تام را به خاطر این گربه ثروتمند رها می‌کند. اگر چه تام به غیرواقعی و مادی بودن گربه سفید ماده پی می‌برد، اما دست از تلاش بر نداشته و تمام دارایی اش را علیرغم توصیه جری، صرف بازگرداندن گربه ماده می‌کند. اما باچ همیشه یک قدم از تام جلوتر بوده و البته ثروت بیشتری نیز دارد. باچ و گربه ماده در نهایت ازدواج می‌کنند در حالی که تام تمام پس اندازش را از دست داده و بی خانمان و افسرده شده است. بعد از تمام این اتفاقات، جری به یاد نامزد خود توتس می‌افتد که همیشه به او وفادار بوده است. اما در همان لحظه است که او نیز می‌بیند نامزدش به سراغ موش دیگری رفته و با او ازدواج می‌کند.

جری که قلبش شکسته، به تام می‌پیوندد که روی ریل قطار نشسته است. آن‌ها منتظر قطار هستند تا به زندگی شان پایان دهد. در حالی که کارتون به پایان می‌رسد، صدای صوت قطار از فاصله نزدیک و با قدرت بیشتری شنیده می‌شود و بدین ترتیب مخاطب به این باور می‌رسد که تام و جری خودکشی کرده اند. جنجال‌های بسیاری در مورد این اپیزود وجود دارد و از آنجایی که این دو از بلا‌های بسیار بیشتری جان سالم به در برده اند، کمتر کسی باور می‌کرد خودکشی آن‌ها محقق شود.

۸- تام و جری اسپین آف‌های بسیاری داشت؛ از جمله The Tom and Jerry Show, The Tom and Jerry Comedy Show, Tom and Jerry Kids, Tom and Jerry Tale و بسیاری دیگر

سریال‌های بسیاری بر اساس سری انیمیشن اورجینال تام و جری ساخته شد. برخی از این سریال‌های تلویزیونی عبارتند از he Tom and Jerry Show (۱۹۷۵) , The Tom and Jerry Comedy Show (۱۹۸۰–۸۲) , Tom and Jerry Kids (۱۹۹۰–۹۳) , Tom and Jerry Tales (۲۰۰۶–۰۸) , and The Tom and Jerry Show (۲۰۱۴–تاکنون). جدای از این اسپین آف ها، شخصیت‌های تام و جری حضور‌های کوتاه دیگری در برنامه‌های دیگر نیز داشته اند. در سال ۱۹۴۵، جری در موزیکالی به نام Anchors Aweigh از استودیو مترو گلدوین مایر حضور یافت. در این فیلم، جری به طور مدام با شخصیت جین کلی می‌رقصد و برای گرفتن این سکانس‌ها از جلوه‌های ویژه استفاده شده است. تام نیز در Anchors Aweigh حضور کوتاهی دارد، جایی که برای جری غذا می‌برد. در سال ۱۹۵۳، تام و جری در Dangerous When Wet ظاهر شدند، جایی که در سکانس مربوط به رویا با استر ویلیامز ظاهر می‌شوند.

۹- کارتون تام و جری برنده هفت جایزه اسکار شد و شش بار دیگر نیز نامزدی این جایزه را کسب کرد

تام و جری تنها محبوب نسل‌های متعددی از مخاطبان کارتون و تلویزیون نبودند بلکه داوران اسکار نیز علاقه خاصی به آن داشتند، این سری انیمه تا به امروز در بخش بهترین موضوع کوتاه: کارتون‌ها هفت بار برنده جایزه اسکار شده و شش بار دیگر نیز نامزد شده است که تعداد نامزدی‌های کل مجموعه را در مراسم اسکار به ۱۳ مورد می‌رساند. اپیزود‌هایی که برنده جایزه اسکار شدند شامل این اپیزود‌ها بودند: “The Yankee Doodle Mouse در سال ۱۹۴۳, Mouse Trouble در سال ۱۹۴۴, Quiet Please! در سال ۱۹۴۵, The Cat Concerto در سال ۱۹۴۶, The Little Orphan در سال ۱۹۴۸, The Two Mouseketeers در سال ۱۹۵۲ و Johann Mouse در سال ۱۹۵۳. در اپیزود The Cat Concerto که در سال ۱۹۴۶ برنده جایزه اسکار شد نیز تام راپسودی مجارستانی شماره ۲ Liszt را اجرا می‌کند.

۱۰- تام و جری عمدتاً ساکت بودند، اما همیشه این طور نبودند

همه بر این باورند که تام و جری شخصیت‌هایی کاملاً صامت بودند، اما برای همیشه اینطور نبود. در تمام طول سری فیلم‌های کوتاه تام و جری، این دو صدا‌هایی نامفهوم از خود تولید می‌کنند. مشهورترین دیالوگی که در این کارتون به زبان می‌آید از جانب تام است بعد از آن که در یک انفجار هسته‌ای که موش عامل آن است گرفتار شده و به دوربین خیره می‌شود و می‌گوید: «باورکردنی نیست». اما اولین باری که این دو صحبت می‌کنند، خواندن ترانه‌ای به نام «تو عزیز من هستی یا نیستی» است. اولین باری که این دو به طور کامل در اپیزودی صحبت می‌کنند، در فیلم Tom and Jerry در سال ۱۹۹۲ است که از ابتدا تا پایان اپیزود این دو حرف می‌زنند.

