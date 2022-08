موافقت کوالکام با خرید تراشه های GlobalFoundries

کوالکام با خرید تراشه‌های نیمه هادی ۴.۲ میلیارد دلاری دیگر از کارخانه GlobalFoundries در نیویورک موافقت کرد تا کل تعهدات خود را به ۷.۴ میلیارد دلار برساند.

به گزارش سایت money، روز گذشته کوالکام اعلام کرد که یک قرار داد خرید به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار را امضا کرده است و موظف شده تا تراشه‌هایی را برای استفاده در فرستنده‌های ۵G، Wi-Fi، خودرو و اتصال به اینترنت اشیا (IoT) تولید کند.

توماس کالفیلد، مدیر اجرایی GlobalFoundries در بیانیه‌ای گفت که داشتن کوالکام به‌عنوان مشتری طولانی‌مدت کارخانه نیویورکی آن، همراه با بودجه فدرال و ایالتی به گسترش ردپای تولیدی این شرکت در آمریکا کمک می‌کند.

سنای آمریکا ماه گذشته قانون گسترده‌ای را برای یارانه دادن به صنعت نیمه هادی داخلی تصویب کرد که حدود ۵۲ میلیارد دلار یارانه دولتی برای تولید نیمه هادی‌ها و اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری تراشه به ارزش ۲۴ میلیارد دلار ارائه کرد. اتحادیه اروپا همچنین قوانین تامین مالی کارخانه‌های نیمه هادی نوآورانه را کاهش داده تا صنعت تراشه خود را تقویت کند و وابستگی خود را به تامین کنندگان آمریکایی و آسیایی کاهش دهد.

این اعلامیه در حالی منتشر شد که روسای شرکت‌های GlobalFoundries، Applied Materials و خودروسازان فورد موتور و جنرال موتورز قرار بود روز دوشنبه در نشستی پشت در‌های بسته با مقامات دولت آمریکا دیدار کنند تا در مورد برنامه‌های دولت برای سرمایه گذاری در نیمه هادی‌ها بحث کنند.

GlobalFoundries سومین کارخانه ریخته‌گری بزرگ جهان از نظر درآمد پس از تایوان Semiconductor Manufacturing Co Ltd و Samsung Electronics Co Ltd است. این شرکت که اکثریت آن متعلق به صندوق سرمایه گذاری مستقل ابوظبی است، ۲.۶ میلیارد دلار در عرضه اولیه عمومی سال گذشته در نزدک جذب کرد.

