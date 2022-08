نگاهی به مسیری که فناوری ۵G از ابتدا تا کنون طی کرده است

اگرچه احتمالاً سال ۲۰۲۲ به عنوان سالی که ۵G به شبکه اصلی تبدیل شد، اعلام خواهد شد، اما فناوری ۵G برای رسیدن به اینجا راهی طولانی و پر پیچ و خم را طی کرده است. اپراتور‌ها از اوایل سال ۲۰۱۵ شروع به کار برای آماده سازی این فناوری تلفن همراه کردند، اما باید اشاره کرد که در پایان سال ۲۰۱۸ اولین برج‌های تلفن همراه ۵G ایجاد شدند همچنین تا سال ۲۰۲۰ طول کشید تا ۵G برای کاربران اولیه فعال شود.

به گزارش Digital Trends، اگرچه فناوری‌های قبلی مانند ۴G/LTE نیز مدت زیادی را در مراحل تحقیق و توسعه سپری کردند، اما آن‌ها همان سختی را که ۵G تجربه کرد، تجربه نکردند. هنگامی که خدمات ۴G/LTE به طور گسترده در سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرد، این فناوری در تمام اپراتور‌های بزرگ ایالات متحده یکسان بود، اما ۵G فرایند بسیار پیچیده تری را طی کرده است و تنها برخی اپراتور‌های محدود این فناوری را در دست داشتند.

استقرار ۵G را تا حدودی چالش برانگیزتر شده است، زیرا اپراتور‌ها سعی می‌کنند طیف رادیویی بیشتری برای حمل بهترین سیگنال‌های ۵G پیدا کنند. آن‌ها همچنین باید شبکه‌های ۴G/LTE را در اوج عملکرد خود نگه دارند در حالی که امواج رادیویی را با سرویس‌های جدید ۵G به اشتراک میگذارند. بسیاری از مردم نمی‌دانند که اولین استقرار ۵G در ایالات متحده اصلاً برای دستگاه‌های تلفن همراه نبود. در سال ۲۰۱۷، اپراتور‌ها شروع به آزمایش خدمات ۵G بی سیم ثابت به عنوان جایگزینی برای اینترنت پهن باند سیمی خانگی کردند. آزمایشات بسته اینترنت خانگی ۵G تا سال ۲۰۱۸ به خوبی اجرا شد.

اپراتورهای ارائه دهنده فناوری ۵G

تا اوایل سال ۲۰۱۹ بود که اولین شبکه‌های تلفن همراه ۵G راه اندازی شدند. ورایزون در ماه آوریل با راه اندازی این فناوری در مناطق اصلی شیکاگو و مینیاپولیس پیشتاز بود وبه اولین سرویس تجاری تلفن هوشمند ۵G در زمین تبدیل شد. ورایزون خدمات خود را به چندین شهر دیگر در طول سال ۲۰۱۹ گسترش داد در این مورد می‌توان به شهر‌های دنور، پراویدنس، سنت پل، آتلانتا، دیترویت، ایندیاناپولیس، واشنگتن دی سی، فینیکس، پاناما سیتی، نیویورک سیتی، دالاس، اوماها، هیوستون و بوستون اشاره کرد.

این اپراتور قبل از اینکه رقبای T-Mobile و AT&T تمرکز خود را روی شبکه‌های ۵G بگذارند، همه این شهر‌ها را در اختیار داشت، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت. ورایزون در نتیجه استفاده از فرکانس بسیار بالا (EHF) و برد بسیار کوتاه باعث شد فناوری ۵G در هر یک از این شهر‌ها به مناطق بسیار کوچک و خاصی محدود شود. اگر از محدوده ۵G دور شوید به سرعت خود را در سرویس استاندارد ۴G/LTE شرکت مخابراتی خواهید دید. نکته مثبت این موضوع این است که اگر نزدیک یکی از این برج‌های کمیاب ۵G شوید، می‌توانید سرعت‌های خارق العاد‌ه ای را تجربه کنید. دیدن سرعت‌هایی در محدوده ۵۰۰ تا ۱ هزار مگابیت بر ثانیه (۱ گیگابیت بر ثانیه) چیز عجیبی در این مکان‌ها نیست.

در حالی که ورایزون بر ارائه سریعترین سرعت ممکن ۵G به مناطق کوچک متمرکز بود، AT&T و T-Mobile در عوض روی ساخت شبکه‌های ۵G گسترده‌تر با استفاده از فرکانس‌های باند پایین کار می‌کردند که آن‌ها می‌توانند محیط‌های بسیار بیشتری را پوشش دهد. هر دو اپراتور، شبکه‌های بزرگتر ۵G خود را در دسامبر ۲۰۱۹ روشن کردند و T-Mobile ادعا کرد که شبکه آن ۲۰۰ میلیون نفر را از تحت پوشش قرار میدهد، در حالی که AT&T تنها وعده پوشش ده‌ها میلیون مشتری را داد.

اولین گوشی‌های هوشمند ۵G

اولین قابلیت ۵G در یک گوشی هوشمند هیجان انگیز است. تنها گوشی سازگار موجود در بازار در زمان عرضه اولیه ۵G، گوشی میان رده موتورولا Moto Z۳ بود که به طور انحصاری در شبکه ورایزون فعال بود. گلکسی S۱۰، ۵G سامسونگ و الجی V۵۰ ThinQ در ماه می‌عرضه شدند و پس از آن گوشی‌های Huawei Mate X، OnePlus Pro ۷، ۵G، Xiaomi Mi Mix ۳، ۵G و ZTE Axon ۱۰ Pro ۵G هماهنگ با سیستم ۵G شدند.

در همین حال، اپل مدل آیفون ۱۱ خود را در سال ۲۰۱۹ بدون پشتیبانی از ۵G عرضه کرد. پیام اپل واضح بود: ۵G هنوز به اندازه کافی اهمیت نداشته است تا اپل آن را در خط تولید خود قرار دهد. این یک ارزیابی منصفانه است، زیرا اپل محصولات خود را برای مردم عادی می‌سازد و ۵G در سپتامبر ۲۰۱۹ برای کمتر از ۵ درصد از مصرف کنندگان آمریکایی در دسترس بود. این موضوع یک سال بعد تا زمان عرضه آیفون ۱۲ به طور قابل توجهی تغییر کرده بود و اقبال به ۵G بیش‌تر شده بود.

شرکت T-Mobile حرف اول را می‌زند

تا نوامبر ۲۰۱۹، ورایزون در مناطق کوچکس در ۱۶ شهر ایالات متحده پوشش ۵G داشت و Sprint حدود ۱۶ میلیون نفر را تحت پوشش ۵G خود قرار داده بود؛ بنابراین به راحتی می‌توان درک کرد که وقتی T-Mobile وعده خدمات ۵G را به ۲۰۰ میلیون نفر در بدر سراسر ایالات متحده، چقدر این موضوع وعده بزرگی بود. در حالی که ورایزون هنوز سرعت‌های بسیار سریع‌تری را ارائه می‌کرد، اما برای ۹۹ درصد از مشتریانش اهمیتی نداشت، زیرا آن‌ها هنوز از شبکه ۴G استفاده می‌کردند.

در حالی که T-Mobile مشغول ساخت شبکه ۲.۵ گیگاهرتزی متوسط خود بود، رقبای در موقعیت ضعف قرار گرفتند. نه AT&T و نه ورایزون در آن زمان هیچ طیف باند میانی در دسترس نداشتند. AT&T به آرامی به راه اندازی شبکه ۵G کم باند خود ادامه داد و در عین حال شبکه پرسرعت‌تر ۵G Plus (۵G+) mmWave را در مناطق متراکم شهری مستقر کرد. در حالی که ورایزون با استقرار mmWave ۲۰۱۹ از نقطه دیگری فعالیت خود را شروع کرد.

متأسفانه، از آنجایی که این شبکه‌های ۵G توسعه یافته به فرکانس‌های مشابهی که توسط سرویس‌های ۴G/LTE اپراتور‌ها استفاده می‌شوند، متکی بودند، مشتریان چیزی بیشتر از یک نماد ۵G در تلفن‌های هوشمند کسب نکردند. سرعت دانلود واقعی به ندرت بهتر از ۴G/LTE بود و در برخی موارد حتی کندتر نیز بود، زیرا ترافیک ۴G/LTE همیشه در آن امواج رادیویی اولویت داشت.

C-band بازی را تغییر می‌دهد

در اوایل سال ۲۰۲۱، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) بخشی از طیف باند C را در محدوده ۳.۷ تا ۳.۹۸ گیگاهرتز به حراج گذاشت. ورایزون به سرعت تا آنجا که می‌توانست از آن بهره برد و رکورد ۴۵.۴ میلیارد دلاری را در حراج پرداخت کرد. AT&T مبلغ ۲۳ میلیارد دلار هزینه کرد و T-Mobile نیز ۹.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. با این حال، این فرصت جدید برای ورایزون و AT&T بسیار ارزشمندتر بود، زیرا در نهایت به آن‌ها اجازه داد د تا دوباره وارد بازار رقابت شوند.

پس از یک بحث شدید با اداره هوانوردی فدرال (FAA) و صنعت هواپیمایی در مورد اینکه آیا این سیگنال‌ها با ارتباطات مربوط به هواپیما تداخل دارند یا خیر، AT&T و ورایزون سرانجام در ژانویه ۲۰۲۲ چراغ سبز را دریافت کردند تا طیف باند C خود را روشن کنند. مشتریان بهبود‌های عملکردی قابل توجهی را مشاهده کردند. این امر مخصوصاً برای کسانی که مشتری ورایزون هستند صادق بود، زیرا این اپراتور بلافاصله طیف جدید باند C را برای ۱۰۰ میلیون نفر در ۱۷۰۰ شهر عرضه کرد. در مقایسه، AT&T عرضه اولیه باند C خود را تنها به هشت مرکز شهری محدود کرد و ترجیح داد عرضه باند C گستردهتر را تا اواخر امسال به تعویق بیاندازد.

چشم انداز ۵G امروز

شرکت T-Mobile همچنان پیشتاز است، این امر عمدتاً به دلیل شروع بزرگی است که این شرکت در وهله اول در ارائه پوشش میان رده خود داشت. به زودی شرکتورایزون به T-Mobile نزدیک خواهد شد زیرا ورایزون پوشش ۵G Ultra Wideband خود را به شهر‌های بیشتری گسترش می‌دهد. شرکت AT&T در جایگاه آخر باقی می‌ماند، زیرا این شرکت رویکرد بسیار سنجیده‌تری را برای عرضه ۵G خود در پیش گرفته است، اما احتمالا با تغییر سیاست ها تا سال ۲۰۲۳ این شرکت تبدیل به یک رقیب جدی می‌شود.

خبر خوب این است که امسال ما از بسیاری از چالش‌های روز‌های اولیه ۵G عبور کرده ایم. امروزه، هر سه اپراتور سراسری دارای شبکه‌های ۵G کارآمد هستند که می‌توانند ارائه‌های خوبی را برای کاربران داشته باشند.هر سه این اپراتورها خوب هستند اما بسته به موقعیتتان باید بررسی کنید که کدام یک از این اپراتورها خدمات بهتری را ارائه می‌دهند.

