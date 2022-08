گرایش بیش از حد اینستاگرام به تیک تاک صدای کاربران را درآورد

به نقل از techradar، گرایش اینستاگرام به تیک تاک به سطح بحران رسیده است. آنقدر بد است که دیگر محصول خودش را نمی‌فهمد.

آدام موسری، مدیر عامل اینستاگرام، طرح جدید فرمت عکس را در جلسه اخیر Ask Me Anything فاش کرد. موسری توضیح داد که در حال حاضر، همانطور که بدون شک مطلع هستید، می‌توانید ویدیو‌های عمودی را در فید خود داشته باشید، اما نمی‌توانید عکس‌های بلند در اینستاگرام بارگذاری کنید. این ویژگی اینستاگرام چندان کاربر پسند نیست زیرا علاوه بر اینکه عکس های مورد علاقه کاربر را به حاشیه می برند، به دلیل طراحی گنگ کنونی اینستاگرام امکان دیدن این ویدئوها به طور کامل در فید وجود نداشته و حتما باید روی ویدئو ضربه زده شود. واضح است که چنین طرحی عمدی بوده و اساسا با تیک تاک در حال رقابت است.

استفاده برخی کاربران از اینستاگرام، به استثنای برخی موارد، عمدتا بر روی تصویر ثابت متمرکز شده است.

این گفته‌های موسری با واکنش بسیاری از کاربران مواجه شده است، آن‌ها می‌گویند: اگر اینستاگرام اصرار دارد که عکس‌های عمودی را به ترکیب اضافه کند، همانطور که مشخص است، پس حداقل باید به ما این امکان را بدهد که برخی از آن‌ها را با چرخش ۹۰ درجه آپلود کنیم، به این معنی که گوشی خود را ۹۰ درجه بچرخانید تا آن را ببینید و نمای افقی تمام صفحه یا بهتر است بگوییم قابلیت اجرای اینستاگرام در حالت افقی را مشاهده کنید. تصور کنید چه تغییری ایجاد می‌شود اگر بتوانید گوشی خود را ۹۰ درجه بچرخانید و تصویر عریض را آنطور که باید، ببینید.

اما در حقیقت این فقط یک تلاش ناامیدانه دیگر برای همگام شدن با تیک تاک است که اینستاگرام در پیش گرفته و معلوم نیست موفقیت آمیز باشد.

